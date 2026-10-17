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Zacharia deja vocería de la Casa Blanca

Por EFE

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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Zacharia deja vocería de la Casa Blanca
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      Washington.- La nueva portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, dejó su cargo este viernes después de que el presidente Donald Trump le sugiriera dimitir tras las críticas recibidas durante su primera semana en el cargo.

      "Katie Zacharia está en proceso de dejar el cargo de secretaria de prensa", declaró sin especificar si había dimitido o había sido cesada, poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le sugiriera que dejara el cargo.

      "Le dije: ´Si yo fuera tú, me lo replantearía´", declaró Trump y dijo que hablaría con ella.

      Zacharia asumió el cargo el lunes 12 de octubre, después de que Karoline Leavitt dejara el puesto en agosto para centrarse en su familia.

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      El mandatario anunció el nombramiento de su nueva portavoz el viernes 9 de octubre.

      La primera comparecencia de Zacharia ante la prensa, el martes 13, estuvo marcada por una intervención de apenas 14 minutos, en la que leyó buena parte de sus declaraciones y respondió solo tres preguntas, todas de medios conservadores.

      También tuvo dificultades para responder a algunas cuestiones, como una sobre el intercambio de información de inteligencia con Ucrania.

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