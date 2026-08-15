Ferry volcó en lago Kariba, Zimbabue: 72 muertos y 18 niños

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HARARE, Zimbabue (AP) — Dieciocho niños figuraban entre las más de 70 personas que murieron cuando un ferry sobrecargado volcó esta semana en el lago Kariba en Zimbabue, informó la policía el sábado después de que los rescatistas recuperaran más cuerpos.

Accidente en ferry sobre lago Kariba

El ferry volcó el martes en medio de fuertes olas. La policía indicó que, desde ese momento, se han recuperado otros 26 cuerpos, lo que elevó el número de muertos a 72.

El viejo ferry viajaba desde la localidad de Kariba hacia comunidades rurales y pesqueras en el noroeste del país, donde las carreteras están dañadas y el transporte público es escaso. Las autoridades no han dicho cuántas personas iban a bordo ni cuántas siguen desaparecidas.

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Detalles confirmados sobre víctimas y rescate

Las estimaciones han situado el número de pasajeros en hasta 153, mientras que las autoridades señalan que la capacidad del ferry es de 90. La agencia de gestión de desastres de Zimbabue ha informado que 77 personas fueron rescatadas.

Las autoridades dijeron inicialmente que se desconocía el número de niños a bordo porque los menores por debajo de la edad para comprar boleto no estaban incluidos en las estimaciones de pasajeros. Una lista policial difundida después mostró que 16 de las víctimas infantiles tenían 10 años o menos, y que el más pequeño tenía apenas 1 año.

Kariba es el lago artificial más grande del mundo por volumen, creado al represar el caudaloso río Zambezi a finales de la década de 1950 y comienzos de la de 1960. Se extiende por más de 200 kilómetros (124 millas) y en algunos puntos alcanza hasta 40 kilómetros (25 millas) de ancho.

Zimbabue y Zambia comparten el lago, con su frontera atravesando el centro.