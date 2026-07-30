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Primer examen virtual de la UNAM deja 14 puntajes perfectos

El examen virtual de ingreso a licenciatura 2026 en la UNAM tuvo 14 puntajes perfectos, triplicando los casos de 2025.

Por El Universal

Julio 30, 2026 03:40 p.m.
A
Primer examen virtual de la UNAM deja 14 puntajes perfectos
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      En medio de las protestas tanto de aspirantes rechazados como de seleccionados en el primer examen virtual de ingreso a la licenciatura, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 prevé emitir recomendaciones esta misma semana.


      Ello derivado del incremento atípico de los puntajes perfectos documentado por numerosos especialistas, quienes han puesto en duda la certidumbre y transparencia de los resultados. En ese contexto, ¿cuántos fueron los puntajes perfectos registrados durante el examen de admisión 2026?

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      De acuerdo con diversos análisis realizados con base en cifras oficiales publicadas por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), este año se registraron 14 puntajes perfectos, es decir, más del triple que en 2025, cuando sólo cuatro personas contestaron correctamente los 120 reactivos.
      Según los datos, los puntajes perfectos ponderaron en la carrera de Médico Cirujano, donde se reportaron 10 casos: 9 en la Facultad de Medicina y 1 en la FES Iztacala. En tanto, el resto se distribuyó en Medicina, Veterinaria y Zootecnia, 1; Psicología, 1; Ciencias de la Computación, 1; e Ingeniería en Computación, 1.
      Por su parte, el Colegio Nacional de Matemáticas (CONAMAT) reveló que para el Concurso de Ingreso a la Licenciatura 2026 se registraron 191 mil 306 aspirantes, de los cuales 158 mil 712 presentaron el examen, lo que representó una tasa del 13.8% de participación.
      Explicó que de éstos ingresaron 21 mil 962 aspirantes, mientras que 28 mil 151 entraron por pase reglamentado, lo que significó 50 mil 113 estudiantes de nuevo ingreso en la Máxima Casa de Estudios.
      Además, detalló que, en comparación con 2025, se aperturaron mil 454 lugares adicionales en las 134 carreras de la Universidad Nacional.


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