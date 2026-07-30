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Alberto Guerra vivió cuatro meses en Japón para filmar película

El actor cubano aprendió a bailar profesionalmente para su papel en la película japonesa.

Por El Universal

Julio 30, 2026 02:59 p.m.
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Alberto Guerra vivió cuatro meses en Japón para filmar película
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      Discretamente y sin hacer aspavientos, el actor cubano Alberto Guerra sigue impulsando su carrera a nivel internacional, a través de trabajos como la película "Ha-chan, shake your booty!", con la cual llegó a principios de año el Festival de Cine de Sundance, y que ya tiene fecha para su estreno a nivel comercial en Estados Unidos, el 25 de septiembre.


      Esta noticia la compartieron en su cuenta de Instagram los protagonistas de este filme, Rinko Kikuchi, Alejandro Edda y el propio Alberto Guerra; quienes cuentan la historia de Haru, una mujer que es una apasionada del baile de salón, quien junto a Luis, su pareja en la pista, asiste a cuanta competencia hay en Tokio; pero una tragedia la sume en una depresión profunda de la cual logra salir gracias a Fedir, su nuevo instructor de baile, de quien se enamora.

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      Esta noticia le trajo a Alberto Guerra felicitaciones de compañeros como Jaime Camil, Adriana Llabrés, Rossana Nájera, Juan Pablo Medina, Leticia Huijara, Eréndira Ibarra, por mencionar algunos, quienes además manifestaron su deseo de ver ya esta película, que llevó al actor a vivir durante cuatro meses en Japón.
      Otra de las cosas que "Ha-chan, shake your booty!" requirió de Alberto Guerra, quien fue invitado directamente por el director Josef Kubota Wladyka; fue que aprendiera a bailar como un profesional, ya que aseguró en entrevista con EL UNIVERSAL en enero pasado, que no era especialmente hábil en esta disciplina.
      "Hay una idea errónea de que siempre los cubanos bailamos bien y tenemos ritmo, pero yo soy la prueba viviente de que no... el personaje baila un chingo, cuando mi mujer (Zuria Vega, actriz) vio la película dijo que yo no era, porque siempre la piso a ella", expresó Guerra.
      Esto lo llevó a tomar clases en Japón durante dos meses, algo que dijo, le gustó mucho porque lo obligó a aprender algo nuevo, además de conocer una cultura totalmente diferente a la latina, aunque no pudo evitar el choque cultural.
      "En Japón de pronto estuve consciente que lo que necesitaba era un abrazo, en México estamos acostumbrados a saludar y abrazar, a dar besos, reírte y dar una palmada en la cabeza, algo que no pasa allá", señaló Alberto Guerra, que también compartió cuadro con Damián Alcázar en este proyecto.

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