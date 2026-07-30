Cemex participa en desarrollo residencial con soluciones especializadas para entorno marino

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Cemex colaboró en la construcción de Marina Residences, un desarrollo residencial ubicado dentro del resort Puerta Cortés, en La Paz, Baja California Sur, mediante el suministro de soluciones integrales de construcción, soporte técnico especializado y concretos de alto desempeño diseñados para responder a las condiciones del proyecto.

El complejo, situado frente al Golfo de California, contempla ocho residencias exclusivas con acceso a clubes de playa, campo de golf, espacios gastronómicos y otras amenidades. Para su desarrollo, la empresa trabajó en conjunto con De la Peña Ingenieros Civiles en la especificación del tipo de concreto y el suministro de los materiales requeridos para la obra.

Entre las soluciones utilizadas se encuentran Duramax, destinado a estructuras expuestas a la humedad y al agua de mar; Concreto Arquitectónico, que permite distintos colores, texturas y acabados; y Density, desarrollado para reducir el peso de los elementos constructivos sin afectar su funcionalidad.

Uno de los principales retos de la obra fue conseguir el acabado aparente de los muros arquitectónicos con texturas similares a las vetas de la madera. Para ello, el equipo técnico de Cemex diseñó una solución específica y adaptó el proceso de producción del concreto a las altas temperaturas de la región, con el objetivo de garantizar la calidad del acabado final.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Cada proyecto representa una oportunidad para demostrar que la innovación en la construcción también consiste en adaptar nuestras soluciones a las condiciones específicas de cada obra. En Cemex trabajamos de la mano con nuestros clientes para convertir desafíos técnicos en resultados que garanticen desempeño, durabilidad y calidad a largo plazo", señaló Yuri De los Santos, vicepresidente de Concreto y Construcción de Cemex México.

La empresa destacó que su participación en Marina Residences refleja su capacidad para desarrollar soluciones integrales para proyectos de alta complejidad. En el marco de su 120 aniversario, Cemex reiteró su compromiso con la innovación, la calidad y el desarrollo de infraestructura que contribuya al crecimiento del país.