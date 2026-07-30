CNDH alerta sobre riesgos de trata de personas en deporte

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En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a reforzar la protección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes vinculados a actividades deportivas, al advertir que este ámbito también puede ser utilizado por redes de trata y explotación.

El organismo señaló en un comunicado que las personas tratantes aprovechan distintos espacios de vulnerabilidad para captar víctimas, incluido el interés de jóvenes deportistas por alcanzar reconocimiento, éxito profesional o mejores oportunidades de desarrollo.

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Advirtió que existen casos en los que personas que se presentan como agentes, representantes o entrenadores ofrecen supuestas oportunidades de contratación o crecimiento deportivo que pueden derivar en distintas modalidades de explotación relacionadas con la trata de personas.De acuerdo con el organismo que dirige Rosario Piedra, estas estrategias de captación pueden propiciar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes sean alejados gradualmente de sus familias, redes de apoyo y entornos de protección.Recordó que la trata de personas es un delito que vulnera la dignidad humana y constituye una grave violación a los derechos humanos. Además, subrayó que puede presentarse en diversos contextos, entre ellos la explotación laboral, sexual, la mendicidad forzada, los matrimonios forzados, los entornos digitales, la migración y el ámbito deportivo.Destacó que el deporte debe ser un espacio para promover la cultura de paz, la inclusión, el respeto y el desarrollo integral de las personas, particularmente de niñas, niños y adolescentes.Señaló que eventos deportivos de gran escala y el incremento en la movilidad de personas pueden generar condiciones que faciliten la actuación de grupos dedicados a la trata, al aprovechar el aumento en la demanda de bienes y servicios y el flujo masivo de visitantes.Ante este escenario, exhortó a las autoridades a fortalecer las acciones de prevención, detección y atención de posibles víctimas, así como a implementar controles más rigurosos en los procesos de reclutamiento y selección de deportistas.También pidió establecer protocolos de actuación que faciliten la denuncia, identificación y atención de casos relacionados con la trata de personas y la explotación.La Comisión subrayó que las actividades deportivas deben contribuir a la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, por lo que llamó a las autoridades y a las instituciones deportivas a garantizar espacios seguros y libres de violencia."Las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar los derechos humanos de las personas, reduciendo los factores que propician la trata y explotación", señaló el organismo.La CNDH reiteró el llamado a fortalecer las medidas de protección para prevenir que el deporte se convierta en un espacio de captación de víctimas de trata de personas.