No perdona Parquímetros ni a camioneta oficial

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Una camioneta oficial de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva del Gobierno del Estado fue inmovilizada este jueves por personal de la Dirección de Parquímetros del Ayuntamiento de San Luis Potosí, luego de que presuntamente incumpliera con el pago correspondiente en el primer cuadro de la ciudad.

La unidad, identificada como vehículo oficial de la dependencia estatal, permaneció con el inmovilizador mecánico, conocido como "araña", colocado en una de sus ruedas mientras se encontraba estacionada sobre la calle Pascual M. Hernández, a un costado del Jardín Colón.

El hecho llamó la atención de peatones y automovilistas, debido a que las oficinas de la Secretaría de las Mujeres se ubican justamente frente al sitio donde se encontraba estacionada la camioneta.

La sanción fue aplicada por inspectores del sistema de parquímetros del Ayuntamiento de San Luis Potosí, autoridad encargada de vigilar el cumplimiento del pago por el uso de los cajones de estacionamiento en esa zona del Centro Histórico.

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