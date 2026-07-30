logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Fotogalería

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

No perdona Parquímetros ni a camioneta oficial

La unidad de la Secretaría de las Mujeres fue sancionada frente a sus oficinas en el Centro Histórico

Por Redacción

Julio 30, 2026 03:37 p.m.
A
No perdona Parquímetros ni a camioneta oficial
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Una camioneta oficial de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva del Gobierno del Estado fue inmovilizada este jueves por personal de la Dirección de Parquímetros del Ayuntamiento de San Luis Potosí, luego de que presuntamente incumpliera con el pago correspondiente en el primer cuadro de la ciudad. 

      La unidad, identificada como vehículo oficial de la dependencia estatal, permaneció con el inmovilizador mecánico, conocido como "araña", colocado en una de sus ruedas mientras se encontraba estacionada sobre la calle Pascual M. Hernández, a un costado del Jardín Colón.

      El hecho llamó la atención de peatones y automovilistas, debido a que las oficinas de la Secretaría de las Mujeres se ubican justamente frente al sitio donde se encontraba estacionada la camioneta.

      La sanción fue aplicada por inspectores del sistema de parquímetros del Ayuntamiento de San Luis Potosí, autoridad encargada de vigilar el cumplimiento del pago por el uso de los cajones de estacionamiento en esa zona del Centro Histórico.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Denuncian abusos de parquímetros

      Usuarios, molestos aparatos no sirven y cuando llegan con boleto ya los arañaron

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      No perdona Parquímetros ni a camioneta oficial
      No perdona Parquímetros ni a camioneta oficial

      No perdona Parquímetros ni a camioneta oficial

      SLP

      Redacción

      La unidad de la Secretaría de las Mujeres fue sancionada frente a sus oficinas en el Centro Histórico

      Descubren a sujeto en baño de mujeres de Gogorrón
      Descubren a sujeto en baño de mujeres de Gogorrón

      Descubren a sujeto en baño de mujeres de Gogorrón

      SLP

      Emmanuel Martínez

      El hombre logró escapar, luego de que visitantes lo confrontaron

      Aprehenden a exdocente de Cobach por violación
      Aprehenden a exdocente de Cobach por violación

      Aprehenden a exdocente de Cobach por violación

      SLP

      Rubén Pacheco

      La FGE cumplimentó orden en la colonia capitalina Las Julias

      Estrellan camioneta en un poste y un árbol
      Estrellan camioneta en un poste y un árbol

      Estrellan camioneta en un poste y un árbol

      SLP

      Huasteca Hoy

      El accidente ocurrió cerca de la medianoche en la avenida Ejército Mexicano de Ciudad Valles