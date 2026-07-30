Arremete Sara Rocha contra expriista que se unió a la gallardía

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"El que traiciona una vez, traiciona siempre", afirmó la presidenta estatal del PRI, Sara Rocha Medina, al ser cuestionada por la llegada de José Luis Mejía López a la dirección general de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (Cecurt), luego de que el exdirigente municipal del tricolor dejó las filas del partido.

La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI defendió que el partido mantiene una postura clara sobre la permanencia de sus militantes y señaló que quienes deciden apoyar a otras fuerzas políticas deben asumir las consecuencias de sus decisiones.

"Es normal que una vez que ven que pasa eso, pues corren a donde debieron haberse ido hace mucho tiempo (...) Yo creo que, con toda claridad, quienes somos priistas estamos con toda la claridad firmes, puestos y a caminar. Pero no podemos andar con que hoy entrego una despensa de alguien y sigo en un partido", expresó.

Rocha Medina argumentó que el PRI no atraviesa una crisis por la salida de algunos integrantes, sino un proceso de definición interna, en el que, afirmó, permanecen quienes tienen compromiso con el partido.

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"La gente sabe que está nuevamente su partido listo, firme y fuerte y que quien se quiera sumar, bienvenidos a esta gran historia. Tenemos que resolver quién quiere estar del lado de la historia correcta", agregó.