logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Fotogalería

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Arremete Sara Rocha contra expriista que se unió a la gallardía

Aseguró que en el partido permanecen quienes tienen compromiso

Por Ana Paula Vázquez

Julio 30, 2026 02:53 p.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      "El que traiciona una vez, traiciona siempre", afirmó la presidenta estatal del PRI, Sara Rocha Medina, al ser cuestionada por la llegada de José Luis Mejía López a la dirección general de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (Cecurt), luego de que el exdirigente municipal del tricolor dejó las filas del partido.

      La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI defendió que el partido mantiene una postura clara sobre la permanencia de sus militantes y señaló que quienes deciden apoyar a otras fuerzas políticas deben asumir las consecuencias de sus decisiones.

      "Es normal que una vez que ven que pasa eso, pues corren a donde debieron haberse ido hace mucho tiempo (...) Yo creo que, con toda claridad, quienes somos priistas estamos con toda la claridad firmes, puestos y a caminar. Pero no podemos andar con que hoy entrego una despensa de alguien y sigo en un partido", expresó.

      Rocha Medina argumentó que el PRI no atraviesa una crisis por la salida de algunos integrantes, sino un proceso de definición interna, en el que, afirmó, permanecen quienes tienen compromiso con el partido.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "La gente sabe que está nuevamente su partido listo, firme y fuerte y que quien se quiera sumar, bienvenidos a esta gran historia. Tenemos que resolver quién quiere estar del lado de la historia correcta", agregó.

      LEA TAMBIÉN

      Dirigente priista ahora es funcionario de la gallardía

      La Secretaría General del Gobierno estatal destacó la responsabilidad y compromiso del nuevo director.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Arremete Sara Rocha contra expriista que se unió a la gallardía
      Arremete Sara Rocha contra expriista que se unió a la gallardía

      Arremete Sara Rocha contra expriista que se unió a la gallardía

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Aseguró que en el partido permanecen quienes tienen compromiso

      Video | Población ya definió por quién votará, dice Gallardo
      Video | Población ya definió por quién votará, dice Gallardo

      Video | "Población ya definió por quién votará", dice Gallardo

      SLP

      Rubén Pacheco

      Aseguró que aunque varios partidos adelantaron "campañas", no cambiará la tendencia electoral

      Sin aval de SEGE, ofrecen educación militarizada en SLP
      Sin aval de SEGE, ofrecen educación militarizada en SLP

      Sin aval de SEGE, ofrecen educación militarizada en SLP

      SLP

      Rubén Pacheco

      López Sierra señaló que el RVOE no autoriza esta denominación a los colegios

      Minimiza el PAN recurso contra reforma electoral en la SCJN
      Minimiza el PAN recurso contra reforma electoral en la SCJN

      Minimiza el PAN recurso contra reforma electoral en la SCJN

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Rubén Guajardo aseguró que el decreto fue diseñado para resistir una eventual impugnación