De Ensenada a París

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En julio de 2003, Lance Armstrong "conquistaba" su quinto Tour de Francia consecutivo; unos meses más tarde, en noviembre, nacería Isaac del Toro Romero en Ensenada, Baja California. Aquel primer lugar del podio a la postre quedó vacante. Hoy, dos décadas después, un mexicano pisaría el podio de la vuelta ciclista más importante del orbe en la mítica Avenida de los Campos Elíseos de París.

"El Torito" empezó a sonar con fuerza cuando en 2023 conquistó el Tour de l´Avenir, la competencia en Francia para menores de 23 años que replica el nivel del Tour de Francia y es considerada la cantera del ciclismo mundial. Con ello, se convirtió en el primer mexicano en la historia en ganar dicha prueba.

Su ascenso meteórico no paró ahí. En el Giro de Italia 2025 logró un histórico segundo lugar general detrás de Simon Yates, tras ser líder durante un buen tramo del recorrido, conquistando también la clasificación de los jóvenes.

Sin embargo, el ciclismo es un deporte de alto riesgo, donde el peligro acecha en cada descenso. La vida se lo recordó duramente a Isaac en 2022, cuando durante un entrenamiento en San Marino sufrió un grave accidente: fractura de fémur y la sección de una arteria que le provocó una hemorragia severa. Aquel día tuvo que ser trasladado de emergencia en helicóptero y permanecer 16 días hospitalizado.

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Hoy, Isaac pertenece a la élite mundial con el UAE Team Emirates, donde comparte equipo con el número uno del mundo, el esloveno Tadej Pogacar. Con solo 27 años, Pogacar es considerado por muchos como uno de los mejores de todos los tiempos, y ha entablado una gran amistad con el mexicano, al grado de actuar como su gregario en algunas etapas para impulsarlo a subir al podio a su lado.

Aún no terminamos de dimensionar lo que "El Torito" ha logrado a sus 22 años. Desde la época de Raúl Alcalá, "El Duende", no teníamos a un representante de este calibre en las grandes vueltas. Alcalá también ganó la camiseta del mejor joven en el Tour de Francia (1987), obtuvo dos victorias de etapa y firmó dos octavos lugares en la clasificación general. Su irrupción a finales de los ochenta y principios de los noventa les abrió la puerta a las siguientes generaciones para soñar en grande.

Pero el legado no termina ahí. México ha tenido otros exponentes brillantes que vale la pena recordar:

Miguel Arroyo: Conocido como "El Escarabajo Mexicano", este corredor tlaxcalteca destacó por su habilidad en la montaña. Compitió en las tres Grandes Vueltas y logró un noveno lugar en la Vuelta a España de 1989, consolidándose como un referente histórico y contemporáneo de Alcalá.

Belem Guerrero: Icono del ciclismo de pista. Originaria de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, escribió su nombre en letras de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 al conquistar la medalla de plata en la carrera por puntos, convirtiéndose en la primera ciclista mexicana en subir a un podio olímpico.

Daniela Campuzano: Referente absoluto del ciclismo de montaña. Nacida en la Ciudad de México, representó al país en múltiples competencias internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos de Río 2016 (donde fue la abandanderada de la delegación mexicana), además de cosechar múltiples medallas en Juegos Panamericanos y Centroamericanos.

Seguramente se quedan algunas figuras en el tintero, pero lo verdaderamente relevante es reconocer que en México sobra talento. Con muy poco apoyo —o a veces nulo—, estos deportistas han alcanzado la cima del deporte mundial.

Los invito a apasionarse por este maravilloso deporte y a seguir de cerca la carrera de Isaac del Toro. Sin duda alguna, "El Torito" nos seguirá regalando episodios gloriosos para la historia del deporte nacional.