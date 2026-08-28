A la cárcel, por prometer ingreso seguro a la UNAM
Se presentaban como expertos en matemáticas, estadística y álgebra
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CIUDAD DE MÉXICO.- Edgar "N" y Alejandro "N", dueños de la academia Más Preparación y detenidos por, presuntamente, ofrecer responder el examen en línea de ingreso a la UNAM, se presentaban como expertos en matemáticas, estadística y álgebra.
En la página web de la academia se presenta a Edgar "N" como profesor de matemáticas egresado de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional (ESCOM- IPN), con más de 10 años de experiencia y experto en resolución de problemas y pensamiento crítico.
Mientras que Alejandro "N" se anuncia como profesor de Probabilidad y estadística, egresado de Física de la UNAM, con más de 10 años de experiencia, destacado por su creatividad y métodos innovadores de enseñanza.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que dos hombres identificados como Edgar "N" y David "N" fueron detenidos por policías por presuntamente ofrecer responder el examen de admisión a la UNAM. En varios videos subidos al canal de la academia, Edgar "N" aseguraba que su academia tenía un método innovador que en 10 años había "transformado la educación" y ayudado a miles de estudiantes para pasar cualquier examen, desde extraordinarios hasta aquellos para ingresar a preparatoria
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y universidad.
Tras la detención de los dueños de la academia, las oficinas y planteles de esta escuela permanecen cerradas y en los teléfonos de la empresa nadie responde.
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