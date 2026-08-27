SEMAR asegura 135 animales exóticos en peligro en Tamaulipas

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Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y otras autoridades federales incautaron cinco inmuebles en los municipios de Tampico y Altamira, Tamaulipas, entre ellos un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, una vivienda, un taller y un rancho, donde una persona fue detenida, esto luego de ejecutar los cateos.

En el rancho los elementos localizaron y aseguraron 135 animales exóticos, entre los cuales se encuentran cinco tigres de Bengala, tres jaguares, un tigre, 21 monos araña.

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También dos hienas, tres leones africanos, bisontes, tortugas sulcata, búfalos y un camello.El Gabinete de Seguridad informó que al menos 35 ejemplares se encuentran en riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, como monos araña mexicanos, jaguares, un tigrillo, una guacamaya verde y bisontes americanos, catalogados en peligro de extinción.Así como borregos cimarrones, una iguana verde y un perico azteca, sujetos a protección especial.También se hallaron especies exóticas cuyo comercio internacional está regulado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), entre ellas tigres de Bengala, un mandril, un lémur, leones africanos y tortugas sulcata.Los ejemplares quedaron a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para su valoración, resguardo y manejo especializado.En los otros inmuebles se incautaron 68 mil litros de diésel, un vehículo tipo tractocamión, dos pipas, un vehículo tipo pick up, dos frac tanks, dos autotanques, cuatro bombas de presión, dos tanques reactores.Además, cuatro tanques de almacenamiento, una motobomba, mangueras, contenedores relacionados con el presunto almacenamiento y manejo de hidrocarburo de procedencia ilícita, equipos de comunicación, dos armas de fuego y cartuchos.Al detenido se le leyeron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades.En estas acciones también participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades estatales.