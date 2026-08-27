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Nacional

Sheinbaum estrena segundo capítulo de documental en su informe

La presidenta reconoce a AMLO y enfatiza el protagonismo del pueblo en la Cuarta Transformación.

Por El Universal

Agosto 27, 2026 01:58 p.m.
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Sheinbaum estrena segundo capítulo de documental en su informe
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      Como parte de su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estrenó "Gobierno de Territorio", el segundo episodio de su miniserie documental "Con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo".


      En los primeros segundos del material aparece la figura del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien celebra su triunfo en las elecciones de 2018 y a quien Sheinbaum reconoce como "un gran Presidente".

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      "Es un cambio de régimen, es un nuevo pacto social donde el protagonista el pueblo, porque cuando el principal protagonista es el pueblo, pues no son las élites, no son tampoco las clases medias, es los de abajo", expresa la Mandataria federal.
      Asegura que "los adversarios están en contra" porque "el pueblo es el protagonista " y no las élites, ni las clases medias ni la clase política.
      En este capítulo se observa cómo la Presidenta recorre las comunidades en los estados y cómo se dispersan los recursos de manera directa para obras en su beneficio. También la supervisión de obras en materia de salud.
      También habla de la Cuarta Transformación, recuperación de valores, justicia social, independencia, democracia y humanismo.
      "Nuestra concepción es que el pueblo de México tiene derechos, que además hoy son constitucionales", expresa la titular del Ejecutivo federal en el video de 40 minutos.
      Destaca también el reconocimiento a las mujeres mexicanas con programas como "Mujeres Bienestar", y para la educación con becas y más preparatorias.
      "Al pueblo se le sirve con amor", indica la descripción del segundo capítulo en las redes sociales de Claudia Sheinbaum.

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