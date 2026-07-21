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INE actualiza geografía electoral y redefine 307 secciones en México

El proyecto se desarrolló en tres fases con propuestas y análisis de juntas y comisiones de vigilancia.

Por El Universal

Julio 21, 2026 05:25 p.m.
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INE actualiza geografía electoral y redefine 307 secciones en México
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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 21 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Nacional Electoral (INE) formalizó la actualización de la geografía electoral del país con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de los resultados del Proyecto de Reseccionamiento 2025-2026, mediante el cual se redefinieron 307 secciones electorales en todo el país.

      Proyecto de reseccionamiento y fases de desarrollo

      De acuerdo con el INE, la nueva configuración busca que cada sección cumpla con el rango legal de entre 100 y tres mil electores, además de facilitar la emisión del voto, mejorar la logística electoral así como otorgar facilidad para tránsito interno y disponibilidad de sitios para instalar casillas.

      El proyecto se desarrolló en tres etapas.

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      · Primera fase: las Juntas Distritales Ejecutivas elaboraron 307 escenarios, de los cuales 299 fueron recomendados.

      · Segunda fase: las Juntas Locales Ejecutivas presentaron 50 propuestas adicionales y las Comisiones Locales de Vigilancia respaldaron 68 de ellas.

      · Tercera fase: la Comisión Nacional de Vigilancia incorporó nueve escenarios más al análisis.

      Beneficios y resultados de la actualización

      Tras su desarrollo, se definió que 286 secciones cuentan con escenarios de mayor puntuación y 21 fueron recomendadas por comisiones de vigilancia.

      El INE aseguró que la nueva configuración permitirá un entorno más eficiente y accesible para la ciudadanía, al facilitar la instalación de casillas y el tránsito interno en las secciones.

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