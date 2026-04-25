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Abuchean a Layda Sansores en estadio de Campeche

Videos muestran rechazo a la gobernadora en evento deportivo

Por Redacción

Abril 25, 2026 08:14 a.m.
A
Abuchean a Layda Sansores en estadio de Campeche

La gobernadora Layda Sansores San Román recibió escasos aplausos y fuertes abucheos en la ceremonia de apertura del campo de béisbol del equipo Piratas de Campeche.
En redes sociales circularon videos donde al presentarla en el estadio de Beisbol se escucha la respuesta de los asistentes con evidentes abucheos y pocos aplausos.
Sansores San Román quien a lo largo de su administración ha tomado medidas controversiales, ha sido objeto de diversas críticas.
En redes sociales se dijo que el abucheo que recibió es parte del "desgaste político" que ya sufre prácticamente a 5 años de su gobierno.
En el 2027, Campeche deberá elegir nuevo gobernador o gobernadora, alcaldes y diputados locales.

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