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Seleccionados de Chivas se suman al equipo para el Apertura 2026

Gabriel Milito cuenta con los seleccionados mexicanos para enfrentar a Toluca en el estadio Akron.

Por El Universal

Julio 13, 2026 08:04 p.m.
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Seleccionados de Chivas se suman al equipo para el Apertura 2026
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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 13 (EL UNIVERSAL).- A días de arrancar el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, los clubes mexicanos continúan con el armado de sus planteles y, en algunos casos, se complementan con la llegada de futbolistas que estuvieron en la Copa del Mundo 2026.

      Chivas integra a seleccionados del Mundial 2026 para Apertura

      Chivas es uno de los equipos que ya cuenta con sus jugadores que asistieron al Mundial en representación de México. Armando González, Luis Romo, Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez ya están bajo las órdenes de Gabriel Milito.

      Los cinco futbolistas del cuadro rojiblanco vivieron minutos en la justa mundialista, el que menos jugó fue la 'Hormiga' González, pero el resto sí sumaron gran actividad en el torneo veraniego. El 'Tala' Rangel y el 'Piojo' Alvarado fueron de los futbolistas que más jugaron en el esquema de Javier Aguirre.

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      Preparación de Chivas para el torneo Apertura 2026

      Mediante un video compartido en redes sociales, se observa la presencia de tres de los cinco seleccionados, aunque ya está confirmado que todos ellos ya están para acatar lo que les pida el técnico argentino.

      Con el torneo iniciando este jueves 16 de julio, el cuadro rojiblanco aprieta en su preparación para llegar de estupenda forma a su primer partido del torneo en el estadio Akron vs Toluca del sábado 18.

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