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Mujer se declara culpable de bigamia y fraude en Las Vegas

Mujer admite cargos de bigamia y fraude, tras casarse con más de doce hombres en Las Vegas

Por EFE

Julio 13, 2026 06:58 p.m.
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      Los Ángeles (EE.UU.), 13 jul (EFE).- Una mujer estadounidense que contrajo matrimonio con más de una docena de hombres en Las Vegas acordó declararse culpable de cargos de bigamia y de fraude, tras cobrarle a sus parejas miles de dólares por casarse con ellos.

      Detalles confirmados del caso

      Jiaying Chen, de 33 años, se declaró culpable de un cargo de bigamia y de un cargo de intento de obtener dinero mediante engaños por un valor de 100.000 dólares o más, según el acuerdo de culpabilidad presentado ante el tribunal del condado de Clark (Nevada) y citado este lunes por el periódico Las Vegas Review-Journal.

      Entre abril y junio pasado, Chen contrajo matrimonio al menos cinco veces, sin haber tramitado previamente los divorcios.

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      Cronología del caso y acciones legales

      La mujer enfrentaba seis cargos graves de bigamia, así como cargos de falsificación y robo relacionados con la trama iniciada en marzo de 2019 hasta mayo pasado. En ese lapso, Chen presentó 15 solicitudes de licencia de matrimonio ante el registro del condado de Clark. Al menos se emitieron ocho certificados bajo ese nombre.

      Las autoridades alegan que la acusada también presentó solicitudes de matrimonio utilizando el alias ´Vicky Liang´, quien supuestamente presentó ocho solicitudes en 2025, de los cuales se expidieron siete certificados.

      La mujer admitió a la policía de Las Vegas que podía ganar "hasta 20.000 dólares por un matrimonio". No obstante, aclaró que no llegaba a casarse con todos porque "no todos" pagaban, según el rotativo.

      Chen explicó que solo contraía matrimonio en Las Vegas debido a la facilidad para hacerlo allí.

      La Fiscalía asegura que Chen tomó unos 138 mil dólares de al menos tres de sus esposos, que habría perdido jugando en uno de los casinos de la ciudad.

      Las autoridades no han revelado la razón por la que los hombres se casaron con la mujer y si llegaron a convivir con ella.

      Chen podría enfrentar una pena máxima de 24 años de prisión en la audiencia de sentencia el próximo 20 de agosto.

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