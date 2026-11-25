Adán Augusto rechaza injerencia en el INE
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CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Adán Augusto López Hernández rechazó de manera tajante haber metido las manos o tener cualquier injerencia en la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), al asegurar que nunca ha controlado en ese organismo designaciones, contratos o personal.
Interrogado respecto a si no tuvo conocimiento en la Secretaría de Gobernación sobre la red de "coyotes" que ha denunciado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Morena para conseguir contratos en el INE, el senador morenista sostuvo que estar al pendiente del instituto no era responsabilidad de la dependencia que tenía a su cargo en ese tiempo.
Recordó que aún le tocó la época de Lorenzo Córdova y Edmundo Jacobo como presidente y secretario ejecutivo, con quienes tuvo uno o dos eventos públicos. "A Lorenzo tocó tratarlo en Tabasco, me fue a visitar alguna vez, con motivo de una capacitación o algo así, pero hasta ahí", dijo.
Ante el señalamiento de que el consejero electoral Jorge Montaño sería su operador en el Consejo General y que por eso hay mucho personal de Tabasco en el INE, respondió que "yo no controlo a nadie, Montaño es consejero integrante del Consejo General, fue electo por un procedimiento que está previsto en la Constitución".
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