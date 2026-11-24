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Autoridades localizaron una toma clandestina de turbosina en una vivienda de la colonia Campestre Guadalupana, ubicada en la zona norte de Nezahualcóyotl.

Policía municipal y Pemex intervienen en toma clandestina

Vecinos de la comunidad nezatlense reportaron un fuerte olor a combustible, por lo que pidieron la ayuda de la Policía Municipal.

A la zona arribaron oficiales de ese cuadrante y detectaron que el olor provenía del inmueble ubicado en la calle Las Torres número 55, esquina con avenida Uno.

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La instalación ilegal cuenta con una manguera de salida de tres cuartos de pulgada.

Inteligencia de Petróleos Mexicanos (Pemex) notificó al sector de venta de Carpio para la inhabilitación del punto y dio vista al Ministerio Público Federal.

El domicilio permanecerá bajo resguardo de la Policía Municipal como primer respondiente.

Cronología de tomas clandestinas en Nezahualcóyotl

Una vez presentada la denuncia de hechos ante el Ministerio Público Federal, la seguridad del sitio pasará a cargo de personal de Pemex y de la Guardia Nacional.

La propietaria del inmueble es María "N". Las corporaciones de los tres niveles de gobierno determinaron que no era necesario evacuar a los habitantes de esa área.

Hasta el momento no fue dado a conocer la detención de alguna persona relacionada con los hechos.

En abril del 2024, las autoridades también localizaron y sellaron una toma clandestina de hidrocarburos en la misma colonia Campestre Guadalupana, en la intersección de calle 11 y avenida de las Torres.

Vecinos reportaron un fuerte olor a combustible; personal de Pemex, Protección Civil, Bomberos y otras corporaciones intervinieron.

Se registró contaminación en cisternas de viviendas cercanas, que debieron limpiarse, aunque no se reportó riesgo de explosión. En esa ocasión también se documentó la reapertura de una toma previamente clausurada en el mismo punto.

En noviembre de 2025 se detectó otra toma clandestina de turbosina en la colonia Joyas de Aragón, sobre avenida Central número 24, también en la zona norte de Nezahualcóyotl.