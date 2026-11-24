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No todas las noticias son malas en el Club Universidad Nacional. Apenas tres días después de su eliminación del Apertura 2026, la institución auriazul ya comenzó a trabajar en el siguiente torneo.

Pumas hacen válida opción de compra de Robert Morales

Este martes 24 de noviembre, los Pumas compartieron, a través de sus redes sociales, que hicieron válida la opción de compra de Robert Morales.

De esta manera, el centrodelantero paraguayo ya no tendrá que regresar al Toluca y permanecerá en el equipo auriazul por varios años.

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"Tras el análisis realizado al término del Torneo Apertura 2026, la directiva ha dado un primer paso hacia el reforzamiento del plantel al hacer válida la opción de compra del jugador Robert Morales, quien gracias a esto estará vinculado a nuestra institución hasta 2029", publicó en su cuenta oficial de X.

Cabe resaltar que la Pantera suma 15 goles y seis asistencias en los 42 partidos que disputado con los Pumas, desde su incorporación en enero de este año.

En el Clausura 2026, Robert Morales marcó ocho anotaciones y aportó dos asistencias.

Mientras que en el Apertura 2026 contribuyó con cinco dianas y cuatro pases para gol.

Club Universidad Nacional inicia preparación para Clausura 2027

La dupla que el paraguayo Juninho Vieira

Además, el conjunto felino se comprometió a seguir haciendo más robusta su plantilla, para poder competir de mejor manera en el siguiente torneo.

"El Club Universidad Nacional continuará trabajando en el fortalecimiento del equipo", aseguró.

De igual forma, informó que el primer equipo varonil acaba de entrar en su periodo vacacional y que volverá a reportarse hasta dentro de poco más de dos semanas.

"El Club Universidad Nacional informa que el primer equipo varonil inició su periodo de descanso y reportará en las instalaciones de Cantera el próximo viernes 11 de diciembre para comenzar su preparación de cara al torneo Clausura 2027", añadió en su comunicado.