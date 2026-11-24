Inés Gómez Mont fue expulsada de Estados Unidos: DHS
El DHS aclaró que una solicitud pendiente no otorga estatus legal en EE.UU.
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La exconductora mexicana de televisión Inés Gómez Mont Arena fue removida de Estados Unidos tras aceptar su salida voluntaria del país, informó a EL UNIVERSAL el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Detalles confirmados por el Departamento de Seguridad Nacional
En una declaración remitida a este diario, la vocería del DHS informó que "Gómez-Mont Arena entró legalmente en Estados Unidos el 13 de enero de 2021, con permiso para permanecer en el país de forma temporal".
Sin embargo, añadió, la mexicana "no abandonó el país antes del 14 de abril de 2021, incumpliendo así nuestras leyes".
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Cronología y consecuencias de la expulsión
El DHS detalló que "Gómez-Mont Arena aceptó la salida voluntaria y, el 23 de noviembre de 2026, fue expulsada del país". El Departamento no detalló el destino al que fue expulsada.
En su declaración, la vocería subrayó que "una solicitud pendiente NO confiere estatus legal en Estados Unidos".
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