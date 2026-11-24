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El título de Miss Universo no solo reconoce a quien gana el certamen de belleza, también implica una serie de compromisos y responsabilidades que la representante debe asumir durante su mandato.

Beneficios y compromisos de Miss Universo

A cambio, recibe una serie de beneficios que forman parte del paquete que acompaña al título.

Este 24 de noviembre se dará a conocer el nombre de la concursante que obtendrá la corona tras la tabasqueña Fátima Bosch.

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Aunque la Organización Miss Universo no publica oficialmente los premios, las ediciones anteriores permiten conocer algunas de las ventajas que obtiene quien se lleva la corona.

Uno de los beneficios es una vivienda en Nueva York, donde la representante puede residir durante el periodo que dura su mandato.

Sin embargo, el departamento no pasa a ser de su propiedad, pues al terminar su reinado deberá dejarlo para que lo ocupe su sucesora.

La organización también cubre los gastos relacionados con el inmueble, como los servicios, la alimentación y la limpieza.

Remuneración y gastos de imagen para Miss Universo

Además de la vivienda, quien obtenga el título recibirá una remuneración económica de 250 mil dólares al año, equivalentes a cerca de cuatro millones de pesos mexicanos, de acuerdo con el tipo de cambio.

A esta cantidad se suman 50 mil dólares mensuales, casi un millón de pesos mexicanos, destinados a cubrir gastos relacionados con su imagen, como vestuario, citas y otros compromisos oficiales.

La modelo también puede obtener ingresos adicionales por su participación en campañas publicitarias.

Al concluir su periodo, deberá entregar simbólicamente la corona a la siguiente representante, quien asumirá el título y las responsabilidades que conlleva.