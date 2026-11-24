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Después de siete meses de estar lesionado, Luis Malagón se reincorporó a la actividad con el América, pero su regreso no ha sido el esperado.

Confianza del América en Luis Malagón tras su lesión

Sin embargo, al interior de las Águilas confían en que él es el indicado para resguardar la portería azulcrema, de cara al inicio de la Fiesta Grande del futbol mexicano.

"Tiene el apoyo de los porteros, de [Fernando] Tapia y de [Rodolfo] Cota, hay muy buena unión entre ellos y es algo importante para que él se vaya sintiendo mejor; obviamente, con la experiencia que tiene Cota el respaldarlo y saber que está ahí es algo muy importante", declaró Erick Sánchez en conferencia de prensa.

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Declaraciones de Erick Sánchez sobre el desempeño de Malagón

El Chiquito señaló que tanto el grupo de jugadores del América como "el profe" no se sienten preocupados por el desempeño que está teniendo el Señor de la Noche, sobre todo porque estuvo bastante tiempo de baja por su ruptura del tendón de Aquiles.

"Aquí lo importante es que nosotros vemos cómo trabaja y se exige después de una lesión difícil. No es fácil para cualquier jugador, seas portero, defensa, medio o delantero, regresar de una lesión, entonces ver cómo hace las cosas de la mejor manera y se sacrifica es algo que nos deja bastante tranquilos", aseguró.

El volante mexicano dejó en claro que confía en que Luis Malagón pronto recuperará su mejor versión, ya que está luchando por ello.

"Sabemos que se está exigiendo día con día para poder regresar a su mejor nivel [porque] te das cuenta de que le está poniendo mucho empeño a lo que él tiene que mejorar y hacer; obviamente, lo más importante es el apoyo que tiene", finalizó el Chiquito Sánchez.