¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El gobernador Alfonso Durazo Montaño se pronunció sobre el anuncio del senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, de buscar participar en la contienda electoral de Sonora rumbo a 2027 y aseguró que su gobierno mantendrá una postura de respeto hacia todos los actores políticos.

Respeto de Durazo a aspiraciones políticas

Cuestionado sobre las aspiraciones del legislador, Durazo señaló que en una democracia cualquier ciudadano tiene derecho a buscar una candidatura y que corresponde a las autoridades electorales verificar que quienes participen cumplan con los requisitos legales.

"En democracia, toda ciudadana, todo ciudadano, tiene derecho a aspirar a una representación popular", expresó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El mandatario estatal sostuvo que su administración no forma parte del proceso electoral, por lo que dijo que respetará su desarrollo y evitará intervenir en la contienda.

Relación histórica y postura institucional

Añadió que, por convicción personal e histórica, mantendrá una relación respetuosa con quienes decidan participar, sin recurrir a descalificaciones ni confrontaciones.

"Me conduciré de manera respetuosa y civilizada con cada una y con cada uno de los participantes, sin descalificaciones ni estridencias para ninguno ni contra ninguno de ellos", afirmó.

Las declaraciones de Durazo adquieren un significado particular por su trayectoria política junto a Luis Donaldo Colosio Murrieta, padre del senador, de quien fue secretario particular cuando se desempeñó como secretario de Desarrollo Social y posteriormente candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Colosio Murrieta fue asesinado el 23 de marzo de 1994 durante un acto de campaña en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.

El gobernador manifestó que espera que el proceso electoral de 2027 transcurra de manera ordenada y a la altura de la evolución política de Sonora, sin enfrentamientos mayores entre las distintas fuerzas.

Finalmente, consideró que la próxima contienda será una oportunidad para que los actores políticos, incluido el propio Gobierno del Estado, demuestren madurez y contribuyan a generar certidumbre y confianza entre la ciudadanía.

"Esperamos que esta contienda permita mostrar a todos los actores políticos, y aquí sí, incluido el propio gobierno del Estado, una gran madurez política que dé certidumbre, certeza y confianza a las y los sonorenses", concluyó.