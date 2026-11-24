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El pleno del Senado de la República llevó a cabo un homenaje en memoria de cuatro integrantes del Ejército Mexicano que perdieron la vida el 20 de noviembre durante la Operación Centella, un operativo de seguridad realizado en Guasave, Sinaloa. Este despliegue culminó con la captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como 'El Chapo Isidro'. Durante la sesión ordinaria de este martes, legisladores de diversas bancadas, incluido Enrique Inzunza, quien enfrenta acusaciones en Estados Unidos por vínculos con el Cártel de Los Chapitos, participaron en un minuto de aplausos y uno de silencio en honor a los caídos.

El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, destacó la importancia de mostrar solidaridad con los miembros de las Fuerzas Armadas que fallecieron y con aquellos que resultaron heridos en el cumplimiento de su deber. La iniciativa de este homenaje fue presentada por el senador Óscar Cantón Zetina, quien informó que, además de los cuatro fallecidos, diez integrantes del Ejército resultaron heridos durante el operativo. Cantón Zetina resaltó que es esencial reconocer el valor y el sacrificio de quienes desempeñan funciones de seguridad en el país.

Los elementos que perdieron la vida en esta operación han sido identificados como:

Luis Eduardo Méndez Peña

Abraham López Aparicio

José Guadalupe Luna Castillo

Un cuarto soldado cuya identidad no ha sido revelada a solicitud de su familia.

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Esta ceremonia de reconocimiento no solo honra a los caídos, sino también a todos los que integran las Fuerzas Armadas de México, quienes constantemente arriesgan sus vidas en pro de la seguridad, la paz y la soberanía nacional.

El homenaje en el Senado se enmarca en un contexto de creciente atención sobre la seguridad pública en el país y las operaciones de las fuerzas armadas para combatir el crimen organizado. La participación unánime de los legisladores subraya la necesidad de unidad en el reconocimiento del sacrificio de los miembros de las Fuerzas Armadas en momentos críticos para la seguridad de México.