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«Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están, cabrones? ¿Cómo están? ¿Están dormidos ahí?». Con esas palabras, el alcalde de Salinas, Antonio Venancio Páez Galván, saludó al público antes de reclamarle que no aplaudiera al comisariado ejidal.

De acuerdo con el reporte recibido, el acto se realizó el domingo 22 de noviembre durante el 101 aniversario del ejido de Salinas. En el fragmento transcrito, el alcalde pasó del saludo al reproche en apenas unos segundos. «No sueltan la pinche cerveza pa´ aplaudirle», dijo. Luego insistió: «Ni un aplauso ni nada pa´l comisariado. Son chingaderas, son chingaderas. Quiero que sepan eso».

Cinco veces alcalde de Salinas

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Páez Galván ganó por primera vez la presidencia municipal en 1994 como candidato del PRI. Para entonces, sus hermanos Francisco y Humberto ya habían gobernado Salinas. Francisco volvió a la alcaldía en 2000 y Antonio lo sucedió tras ganar la elección de 2003, postulado por el PRI y Conciencia Popular.

En 2015 regresó al Ayuntamiento con el respaldo del PRI y Nueva Alianza. En 2018 se reeligió por el PRI y permaneció en el cargo hasta 2021.

Para su quinto mandato, Páez Galván compitió por Conciencia Popular y ganó la elección del 2 de junio de 2024. El PRI y el Partido Verde Ecologista de México impugnaron el resultado. El 23 de julio, el Tribunal Electoral del Estado confirmó su triunfo. En septiembre, todavía como alcalde electo, Páez Galván anunció que se incorporaba al Verde, uno de los dos partidos que habían disputado su victoria en tribunales.

El tabulador del Ayuntamiento de Salinas para 2026, publicado el 14 de enero en el Periódico Oficial del Estado, fija en 99 mil 776.10 pesos brutos mensuales la remuneración de la presidencia municipal.