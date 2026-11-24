Colosio contenderá por la gubernatura de Sonora
Colosio Riojas se postulará sin alianzas en las próximas elecciones.
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El senador Luis Donaldo Colosio Riojas ha anunciado su intención de contender por la gubernatura de Sonora, representando exclusivamente a Movimiento Ciudadano, sin buscar alianzas con otros partidos.
Colosio Riojas manifestó que esta es una oportunidad invaluable para retribuir a la región que lo vio nacer, así como ha hecho en Nuevo León, donde ha vivido.
El senador también se refirió a la percepción de que la elección se dividirá entre tres fuerzas principales: Morena, PRI-PAN y su partido.
Defendió fuertemente la decisión de Movimiento Ciudadano de presentarse sin alianzas, rechazando la idea de que la elección debería limitarse a un enfrentamiento entre los partidos tradicionales y Morena.
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Colosio Riojas también expresó que no teme a una posible "elección de Estado" ni a cualquier tipo de intervención del actual gobernador, Alfonso Durazo.
Finalmente, el senador anunció que ya ha formalizado su solicitud de licencia para abandonar su puesto en el Senado a partir del jueves de esta semana, un paso que lo acerca aún más a su objetivo electoral.
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