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El senador Luis Donaldo Colosio Riojas ha anunciado su intención de contender por la gubernatura de Sonora, representando exclusivamente a Movimiento Ciudadano, sin buscar alianzas con otros partidos.

Colosio Riojas manifestó que esta es una oportunidad invaluable para retribuir a la región que lo vio nacer, así como ha hecho en Nuevo León, donde ha vivido.

El senador también se refirió a la percepción de que la elección se dividirá entre tres fuerzas principales: Morena, PRI-PAN y su partido.

Defendió fuertemente la decisión de Movimiento Ciudadano de presentarse sin alianzas, rechazando la idea de que la elección debería limitarse a un enfrentamiento entre los partidos tradicionales y Morena.

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Colosio Riojas también expresó que no teme a una posible "elección de Estado" ni a cualquier tipo de intervención del actual gobernador, Alfonso Durazo.

Finalmente, el senador anunció que ya ha formalizado su solicitud de licencia para abandonar su puesto en el Senado a partir del jueves de esta semana, un paso que lo acerca aún más a su objetivo electoral.