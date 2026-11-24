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Tras el estreno en salas comerciales de la película "Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha" el pasado 20 de noviembre de 2026, miles de seguidores de la obra literaria de Suzanne Collins manifiestan su inconformidad por la omisión de diversos pasajes del libro en el corte final de dos horas y media.

A pesar de que la cinta alcanza un 95 por ciento de aprobación por parte del público (según datos del portal especializado en reseñas cinematográficas Rotten Tomatoes), los lectores impulsan una campaña en la plataforma Change.org titulada "Release the 4-Hour Cut of The Hunger Games: Sunrise on the Reaping!" para exigir el lanzamiento de una edición extendida en formato físico o plataformas digitales.

Hasta la mañana del lunes 23 de noviembre, la iniciativa acumula más de 100 mil firmas, cerca de 131 mil compartidos y alrededor de cuatro mil comentarios de usuarios que solicitan conocer la historia completa del Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

Declaraciones del director Francis Lawrence

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De acuerdo con declaraciones del director Francis Lawrence, uno de los primeros montajes de la producción cuenta con una duración de cuatro horas y 12 minutos, aunque el cineasta aclara que se trata de una versión preliminar de edición y no de un producto terminado.

Tanto el realizador como la productora Nina Jacobson confirman en entrevistas para el portal especializado Bustle que diversas secuencias del libro original fueron grabadas, pero posteriormente retiradas para agilizar el ritmo narrativo de la cinta.

Entre el material suprimido destaca el enfrentamiento violento de Haymitch Abernathy (interpretado por Joseph Zada) y Maysilee Donner (interpretada por Mckenna Grace) contra tres trabajadores del Capitolio que ingresan a la arena para reparar un tanque de agua dañado.

Asimismo, el equipo creativo decide eliminar una secuencia de entre cinco y diez minutos en la que aparece un mutante similar a un puercoespín gigante, capaz de lanzar púas metálicas venenosas contra los tributos.

La actriz Mckenna Grace publica fotografías en su cuenta oficial de Instagram que confirman la filmación de este fragmento antes de su descarte en las proyecciones de prueba. Por su parte, la productora Nina Jacobson señala que también quedaron fuera varias escenas situadas antes del ingreso de los participantes a la arena, las cuales profundizan en los vínculos de los tributos del Distrito 12, pero retrasan el inicio de la competencia.

Posibilidades de lanzamiento y postura de Suzanne Collins

Hasta el momento, el estudio Lionsgate no emite ningún anuncio oficial sobre el lanzamiento de una versión extendida de cuatro horas ni confirma fechas para la distribución digital de la cinta. Sin embargo, el director Francis Lawrence señala para el medio especializado Bustle que las secuencias del enfrentamiento con los trabajadores del Capitolio y el ataque del mutante tienen posibilidades de integrarse como material extra cuando la película llegue a plataformas digitales.

De igual manera, el cineasta explica que la autora Suzanne Collins comprende las exigencias técnicas de adaptar una novela al lenguaje cinematográfico debido a su experiencia previa como guionista, tal como ocurre durante la producción de En llamas, donde la escritora identifica fragmentos literarios que requieren reducción en pantalla.

Mientras tanto, la petición digital mantiene su crecimiento entre los aficionados que buscan observar el desarrollo íntegro de los personajes en Panem.