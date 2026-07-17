Shakira se reúne con The Ghetto Kids en Nueva York para Mundial 2026

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La cuenta regresiva para la final de la Copa Mundial de Futbol 2026 ya comenzó y Shakira compartió la emoción de reencontrarse con The Ghetto Kids, el grupo de niños bailarines de Uganda que la acompañará en el espectáculo del medio tiempo el próximo 19 de julio en Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, la cantante colombiana reveló que convivió con los menores en Nueva York, donde ya preparan la esperada presentación.

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"Los @ghettokids_tfug de Uganda nos han cambiado la vida. ¡Pasar tiempo con ellos ha sido mágico y nos ha enseñado muchísimo! ¡Estoy muy feliz de tenerlos por fin aquí en Nueva York para bailar conmigo en la final de la Copa del Mundo!", escribió.Por su parte, The Ghetto Kids compartieron fotografías y videos de su encuentro con la intérprete de "Waka Waka (This Time for Africa)", además de dedicarle un emotivo mensaje."Cuando las estrellas impulsan a los demás, el mundo brilla con más fuerza. Gracias, @shakira, por darnos la oportunidad de compartir nuestra alegría, talento y cultura con el mundo", publicaron.La cantante también se mostró emocionada, posteó videos de su convivencia en Nueva York, momento en el que también estuvieron sus hijos; la colombiana expresó que esta agrupación de talentosos niños ha sido fascinante, y se dijo feliz por compartir con ellos en el espectáculo de Medio Tiempo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.!¡Pasar tiempo con ellos ha sido mágico y nos ha enseñado muchísimo! ¡Estoy muy feliz de tenerlos por fin aquí en Nueva York para bailar conmigo en la final de la Copa del Mundo!".¿Quiénes son The Ghetto Kids?The Ghetto Kids es un grupo de danza nacido en Kampala, Uganda, como parte de una organización sin fines de lucro que utiliza el baile y las artes escénicas para brindar apoyo a niños abandonados y huérfanos.Fundado por Kavuma Dauda, quien también vivió en situación de calle durante su infancia, el proyecto comenzó con videos grabados en las calles de Kampala que rápidamente se hicieron virales por la energía y el talento de sus integrantes.Su popularidad los llevó a presentarse en el programa "America's Got Talent", pero ahora enfrentarán el escenario más grande de su carrera al participar en la final del Mundial de 2026, un evento que será seguido por más de mil millones de personas en todo el mundo.La invitación llegó después de que el grupo respondiera al llamado que hizo Shakira para que sus seguidores enviaran videos bailando el nuevo himno del Mundial "Dai Dai". Sus coreografías conquistaron a la cantante, quien los eligió como sus invitados para el espectáculo.