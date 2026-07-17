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Cruz Azul confirma regreso al estadio Banorte como local

El equipo recibirá al Puebla en Banorte y mantendrá la sede durante todo el torneo.

Por El Universal

Julio 17, 2026 02:06 p.m.
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Cruz Azul confirma regreso al estadio Banorte como local
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      Sorprendentemente, la Liga MX "confirmó que el Cruz Azul está en posibilidades de participar en el estadio Banorte" a lo largo del Apertura 2026.


      Luego de que el propio organismo que rige al futbol mexicano anunciara que La Máquina jugaría en el Corregidora su primer partido como local en el torneo, volvió a haber una modificación.

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      "El Club Cruz Azul informó a la Liga BBVA MX que llegó a un acuerdo para utilizar el estadio Banorte, sede registrada por el club para disputar sus partidos como local durante el Torneo Apertura 2026", comunicó.
      De esta manera, a pesar de las diferencias que existieron en un principio entre la directiva celeste y la nueva administración del Coloso de Santa Úrsula, ya hay un acuerdo.
      A partir de la Jornada 2 del Apertura 2026, cuando reciba al Puebla, el Cruz Azul podrá jugar en el inmueble tres veces mundialista.
      Además, se confirmó que es el Banorte será sede registra ante la Liga MX para todo el torneo, por lo que ya no tendrá que salir de la Ciudad de México para jugar como local.
      "El club solicitó dejar sin efecto el proceso iniciado para el cambio de sede de sus encuentros, tanto para el estadio Ciudad de los Deportes durante el presente torneo, como para el estadio Corregidora en la siguiente jornada", añadió.
      Con el regreso del Cruz Azul al Coloso de Santa Úrsula, se confirma que la administración del inmueble y la directiva del equipo lograron llegar a un acuerdo, luego de que se quisieran cambiar las condiciones del contrato que tenían vigente hasta el 2031.
      En un principio, ese fue el inconveniente que provocó que La Máquina buscara otras opciones para jugar como local en el torneo.
      Entre sus destinos, estaban el Corregidora de Querétaro y el Ciudad de los Deportes de la CDMX.
      Luego de varios días de incertidumbre, este viernes 17 de julio se confirmó que el Cruz Azul volverá a jugar como local en el estadio Banorte.

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