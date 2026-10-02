Vuelca tráiler en carretera Tamuín-San Vicente; no hay heridos

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TAMUÍN.- Un tráiler que transportaba pacas volcó sobre la carretera Tamuín-San Vicente, a la altura de FIRA; el accidente dejó únicamente daños materiales.

Acciones de la autoridad

El percance ocurrió este viernes por la tarde, cuando por causas aún no determinadas el conductor perdió el control de la unidad y terminó volcado a un costado de la carretera.

Tras recibir el reporte, elementos de Bomberos Voluntarios de Tamuín acudieron al lugar para brindar auxilio y verificar si había personas lesionadas.

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Detalles confirmados

A pesar de lo aparatoso del accidente, se confirmó que no hubo heridos, por lo que no fue necesario realizar traslados a algún hospital.

La unidad accidentada quedó bajo resguardo de la Guardia Civil Estatal, cuyos elementos se encargarían de coordinar las maniobras para su retiro.

Durante estas labores se pidió a los automovilistas circular con precaución por ese tramo carretero, a fin de prevenir otro percance.