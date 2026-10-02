logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Vuelca tráiler en carretera Tamuín-San Vicente; no hay heridos

Bomberos Voluntarios de Tamuín y Guardia Civil Estatal atendieron el accidente y aseguraron la unidad

Por Huasteca Hoy

Octubre 02, 2026 04:41 p.m.
A
Vuelca tráiler en carretera Tamuín-San Vicente; no hay heridos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      TAMUÍN.- Un tráiler que transportaba pacas volcó sobre la carretera Tamuín-San Vicente, a la altura de FIRA; el accidente dejó únicamente daños materiales.

      Acciones de la autoridad

      El percance ocurrió este viernes por la tarde, cuando por causas aún no determinadas el conductor perdió el control de la unidad y terminó volcado a un costado de la carretera.

      Tras recibir el reporte, elementos de Bomberos Voluntarios de Tamuín acudieron al lugar para brindar auxilio y verificar si había personas lesionadas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Detalles confirmados

      A pesar de lo aparatoso del accidente, se confirmó que no hubo heridos, por lo que no fue necesario realizar traslados a algún hospital.

      La unidad accidentada quedó bajo resguardo de la Guardia Civil Estatal, cuyos elementos se encargarían de coordinar las maniobras para su retiro.

      Durante estas labores se pidió a los automovilistas circular con precaución por ese tramo carretero, a fin de prevenir otro percance.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Vuelca tráiler en carretera Tamuín-San Vicente; no hay heridos
      Vuelca tráiler en carretera Tamuín-San Vicente; no hay heridos

      Vuelca tráiler en carretera Tamuín-San Vicente; no hay heridos

      SLP

      Huasteca Hoy

      Bomberos Voluntarios de Tamuín y Guardia Civil Estatal atendieron el accidente y aseguraron la unidad

      Repartidores de apps bloquean Eje Vial, frente a la FGE
      Repartidores de apps bloquean Eje Vial, frente a la FGE

      Repartidores de apps bloquean Eje Vial, frente a la FGE

      SLP

      Redacción

      Hay presencia de Policía Vial para orientar el tráfico vehicular

      Carambola en carretera 57 involucró a cuatro vehículos
      Carambola en carretera 57 involucró a cuatro vehículos

      Carambola en carretera 57 involucró a cuatro vehículos

      SLP

      Redacción

      Un camión de transporte de personal impactó una camioneta Ford blanca, causando el accidente

      Localizan a adulto mayor; otro sigue desaparecido
      Localizan a adulto mayor; otro sigue desaparecido

      Localizan a adulto mayor; otro sigue desaparecido

      SLP

      Redacción