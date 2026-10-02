Lust y Adidas reinterpretan el Superstar a través del maíz

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Hay colaboraciones que se reconocen apenas por el logo. Y hay otras que necesitan que mires dos veces el producto para descubrir la historia que hay detrás. Lust x Adidas Origen pertenece a la segunda categoría.

Lust y Adidas: una colaboración que une cultura sneaker y gastronomía

El nuevo par toma una silueta tan reconocible como el Superstar y la convierte en el punto de partida para hablar de algo mucho más cercano: el maíz mexicano, sus variedades y uno de los procesos fundamentales de nuestra gastronomía.

Pero hay un detalle que hace que Origen sea especialmente interesante: los tenis no están pensados para permanecer exactamente como los estrenas. Con el uso, la capa exterior se desgasta y deja aparecer tonos amarillos y beige, una referencia visual a la transformación del maíz durante la nixtamalización.

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El resultado son dos versiones, inspiradas en el maíz azul y el maíz rosa, construidas en piel y con acabados que buscan acercarse a una sensación más orgánica y artesanal.

Y detrás de esta idea está Camilo Méndez, fundador y CEO de Lust, quien lleva años construyendo una parte de la cultura sneaker en México.

Para Camilo, la elección de la silueta tenía sentido desde el principio. El Superstar forma parte de la historia de los sneakers y de la cultura urbana; el maíz, por otro lado, representa una raíz fundamental de la gastronomía mexicana.

"Era contar en este par las tres cosas", explica Camilo durante la entrevista para "De Última" de EL UNIVERSAL: el Superstar como parte del origen de la cultura sneaker, Lust como parte de los primeros pasos de las tiendas especializadas en México y el maíz como uno de los grandes orígenes de nuestra gastronomía.

Diseño y proceso creativo detrás de Lust x Adidas Origen

La colaboración tomó aproximadamente un año de trabajo, desde las primeras conversaciones entre Lust y Adidas hasta llegar al par definitivo.

Y aunque pueda parecer que llevar el maíz a unos sneakers era cuestión de elegir un color, ahí estuvo precisamente uno de los retos: conseguir que los materiales y el desgaste funcionaran como lo habían imaginado.

Camilo cuenta que quería que la cubierta del Superstar no fuera demasiado rígida y que pudiera desgastarse con el uso para revelar lo que había debajo. También trabajaron en los colores y en diferentes modificaciones del calzado hasta encontrar el resultado final. Según recuerda, fue aproximadamente en la tercera muestra cuando sintió que ya tenían el Origen que estaban buscando.

La inspiración, además, no quiso quedarse en una referencia mexicana demasiado evidente. Nada de recurrir simplemente al águila, el verde, blanco y rojo. La intención de Lust era contar algo de México desde la cotidianidad, a través de fragmentos de la cultura que tienen un significado más profundo.

"¿Cómo dices algo de México sin ya el águila, sin el verde, blanco y rojo?", plantea Camilo. La respuesta terminó siendo el maíz. Y no cualquier maíz: sus colores y su capacidad de transformarse se convirtieron en parte de la construcción del sneaker.

Visualmente, Lust x Adidas Origen conserva la esencia reconocible del Superstar, pero cambia la conversación a través de sus materiales y acabados.

El calzado está construido en piel y tiene una apariencia que remite al trabajo tradicional. Sus dos colorways parten del maíz azul y el maíz rosa; sin embargo, la historia no termina cuando sacas el par de la caja.

Conforme la superficie se desgasta, comienzan a aparecer tonos amarillos y beige. Es una transformación intencional que hace referencia a la nixtamalización, proceso mediante el cual el maíz se transforma antes de convertirse en muchos de los alimentos que forman parte de la gastronomía mexicana.

En otras palabras, aquí el desgaste no es algo que haya que evitar: es parte del diseño. Y esa idea cambia incluso la manera en la que pensamos en unos sneakers. En lugar de querer conservarlos intactos, Origen plantea que las marcas de uso cuentan parte de su historia.

Para Lust, además, trabajar con Adidas representa un momento importante dentro de una trayectoria que comenzó mucho antes de esta colaboración.

La marca nació alrededor de la pasión de Camilo por la ropa y los tenis; su historia comenzó hace aproximadamente 25 años y Lust lleva cerca de dos décadas formando parte de la escena sneaker y streetwear en México, con presencia en Guadalajara, Ciudad de México y su plataforma online.

Camilo describe la colaboración con Adidas como un orgullo y también como una forma de aportar a la comunidad sneaker de la que Lust forma parte.

Trabajar con una firma global también implicó otro tipo de reto: explicar una historia cultural que para México resulta cotidiana, pero que podía ser completamente nueva para los equipos internacionales. Las diferencias de idioma, horarios y referencias culturales obligaron a Lust a encontrar la manera de traducir algo que, para ellos, forma parte del día a día.

Y quizá por eso origen termina siendo algo más que un sneaker inspirado en México. Es una historia sobre transformación: la del maíz, la del calzado con el paso del tiempo y también la de una tienda que comenzó vendiendo ropa y tenis y que hoy tiene un Superstar creado junto a Adidas.

La colaboración Lust x Adidas Origen ya está disponible en México por $3,299 pesos, a través de las boutiques de Lust y su tienda online.

Y si hay una frase de Camilo que resume todo este recorrido, es la que le diría a su versión de hace 15 o 20 años: "Lo lograste". Porque quizá ese sea, al final, el verdadero significado de Origen: recordar de dónde vienes mientras descubres en qué puedes convertirte.