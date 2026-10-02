Dan 14 años de prisión a homicida del hermano de Héctor Melesio

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CULIACÁN, Sin., octubre 2 (EL UNIVERSAL).- A 14 años del asesinato del exdirector de Deportes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Alfredo Cuén Ojeda, un juez de control y enjuiciamiento dictó una condena de 14 años de prisión a su homicida de nombre Florentino "N", según reveló la Fiscalía General del Estado.

Detalles confirmados

Su muerte violenta, la mañana del día 2 de julio del 2012, generó polémica y controversias por ser hermano del alcalde con licencia y candidato al Senado de la República por el Partido Nueva Alianza, Héctor Melesio Cuén, quien fue asesinado el 25 de julio del 2024.

Florentino "N", imputado de los cargos de homicidio calificado con premeditación y ventaja, fue sentenciado a permanecer en prisión por un periodo de 14 años luego de que el pasado 24 de septiembre se le ejecutó la orden de aprehensión.

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Las autoridades judiciales expusieron que este procedimiento que se le siguió al imputado correspondió al sistema de justicia penal tradicional, al tratarse de un hecho que se registró en el mes de julio del año 2012.

¿Cómo ocurrió el homicidio?

Según los registros, la aún Procuraduría de Justicia del Estado integró un grupo especial para investigar el asesinato del hermano de Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien se había separado del cargo de director de Deportes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y fue privado de la vida de tres disparos minutos después de haber abandonado un restaurante ubicado sobre la avenida Niños Héroes, en el segundo cuadro de la ciudad.

El entonces procurador General del Estado, Marco Antonio Higuera Gómez, explicó que los peritajes preliminares establecen que el exfuncionario universitario fue agredido por la espalda, al momento que se disponía a abordar su camioneta con un acompañante.

Dio a conocer que se revisaban las cámaras de seguridad de la avenida, conocida como el "malecón viejo", y las ubicadas dentro del centro comercial, en cuyo exterior se encuentra el restaurante que en forma frecuente asistía a tomar café por las mañanas.

El funcionario manifestó que Héctor Melesio Cuén Ojeda externó que su hermano nunca tuvo problemas ni se desplazaba con escoltas, como lo pueden certificar los comensales que desde hace muchos años convivieron con él.

Higuera Gómez externó que se contaba con un testigo cuya identidad se mantiene en reserva, al cual se le tomó su declaración de los hechos, a fin de establecer posibles líneas de investigación de este homicidio.

El asesinato del hermano del candidato a la fórmula al Senado por el Partido Nueva Alianza, con Joseé Fernando González Sánchez, Héctor Melesio Cuén Ojeda, motivó diversos puntos de vista sobre el tema de la seguridad pública y del clima de intranquilidad que le imprime a la jornada electoral.