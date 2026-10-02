2 de octubre: realizan cortometraje "Mañana yo marcho contigo"

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2 (EL UNIVERSAL).- Este viernes 2 de octubre, la comunidad estudiantil y la ciudadanía mexicana en general se reúnen en una movilización conmemorativa para recordar 58 años desde la Masacre de Tlatelolco de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas.

Movilización y demandas históricas

Este episodio de represión por parte del ejército mexicano dejó una huella imborrable en la población y ha sido condenado por múltiples instituciones y organizaciones, quienes han reiterado la importancia de las manifestaciones sociales como parte de una lucha que no debe ignorarse ni reprimirse.

En la movilización del 68, previa a la inauguración de los Juegos Olímpicos y convocada por el Consejo Nacional de Huelga (CNH), participaron profesores y estudiantes de la UNAM y el IPN, intelectuales, obreros, profesionistas y amas de casa, con la esperanza de que sus demandas se escucharan.

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Sus principales demandas eran seis, que surgieron a partir de una riña entre alumnos de la vocacional 5 y la preparatoria particular Isaac Ochoterena:

· Libertad de todos los presos políticos.

· Derogación del artículo 145 del Código Penal Federal.

· Desaparición del cuerpo de granaderos.

· Destitución de los jefes policiacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y A. Frías.

· Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto.

· Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos.

Lanzamiento del cortometraje conmemorativo

Lanzan cortometraje conmemorativo por la Masacre de Tlatelolco

Para recordar esta fecha, diversos actores mexicanos se unieron para participar en un proyecto audiovisual conmemorativo que recuerde a las víctimas de la terrible masacre de aquel año, titulado "¡Mañana yo marcho contigo!".

El cortometraje fue escrito y dirigido por el actor mexicano Erick Israel Consuelo, conocido por su participación en la serie Narcos: México, y publicado en la plataforma de Instagram, con la participación del mismo Erick, la actriz Norma Reyna, Alejandra Herrera y Luis Artura Ibarra.

Con el apoyo de la productora entrecinefilms, este corto de 1 minuto muestra una reflexión sobre la importancia de mantener presente en la memoria colectiva el recuerdo de este episodio violento, a fin de que no vuelva a repetirse y que las generaciones más jóvenes sigan levantando su voz sin miedo.

El cortometraje muestra a una abuela mexicana y participante de la movilización, recordando los 58 años de la masacre estudiantil. La mujer intenta cambiar la indiferencia de su nieto ante el recuerdo de un episodio de violencia que se realizó para defender los derechos de sectores vulnerables.

"No lo entiendes porque tu generación no ha conocido la verdadera represión", se escucha en el corto. Al finalizar, el joven cambia su disposición y con determinación deja sus planes personales atrás para acompañar a su abuela y seguir creando conciencia entre los jóvenes en torno al suceso.

Este tipo de formato denominado como cineminuto, se utiliza a menudo para construir narrativas audiovisuales de concientización y cultura general, que retratan el impacto de acontecimientos importantes de la sociedad.