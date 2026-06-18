Embiste a tres personas en una motocicleta
El accidente ocurrió a las 14:00 horas en la avenida Ricardo B. Anaya, cerca del circuito Potosí
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Dos mujeres y un menor que viajaban en motocicleta resultaron con golpes al chocar con una camioneta Nissan en Ricardo B. Anaya en la colonia Central de Abastos.
El accidente se suscitó a las 14:00 horas, cuando la conductora de una motocicleta circulaba sobre la avenida Ricardo B. Anaya, al aproximarse al Circuito Potosí, una camioneta que se incorporaba a la planta de gas le cortó la circulación y la impacta.
Una mujer cayó al piso manifestando golpes con dolor. Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron a la mujer.
Ambos conductores esperaban llegar a un acuerdo en reparación para deslindar responsabilidades y daños a través del seguro de la camioneta.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Agente de tránsito resulta herido en un accidente vial
Circulaba en motocicleta y participó en un choque contra una vagoneta
no te pierdas estas noticias
Embiste a tres personas en una motocicleta
Redacción
El accidente ocurrió a las 14:00 horas en la avenida Ricardo B. Anaya, cerca del circuito Potosí
Mantienen operativos de seguridad en límites entre SLP y Guanajuato
Redacción
Los operativos incluyen patrullajes conjuntos, sobrevuelos y vigilancia en carreteras federales y comunidades limítrofes
Choque múltiple en la 57 México deja cuantiosos daños
Redacción
Paramédicos atendieron a personas con crisis nerviosa, a la altura de Villa de Pozos