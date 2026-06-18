Embiste a tres personas en una motocicleta

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Dos mujeres y un menor que viajaban en motocicleta resultaron con golpes al chocar con una camioneta Nissan en Ricardo B. Anaya en la colonia Central de Abastos.

El accidente se suscitó a las 14:00 horas, cuando la conductora de una motocicleta circulaba sobre la avenida Ricardo B. Anaya, al aproximarse al Circuito Potosí, una camioneta que se incorporaba a la planta de gas le cortó la circulación y la impacta.

Una mujer cayó al piso manifestando golpes con dolor. Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron a la mujer.

Ambos conductores esperaban llegar a un acuerdo en reparación para deslindar responsabilidades y daños a través del seguro de la camioneta.

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