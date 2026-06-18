logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CÓMO CRECES!

Fotogalería

¡CÓMO CRECES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Desecha amparo para evitar extradición de "El Jardinero"

Audias Flores Silva continúa preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano

Por El Universal

Junio 18, 2026 04:24 p.m.
A
Desecha amparo para evitar extradición de El Jardinero
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Audias Flores Silva, "El Jardinero", exjefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenido en Nayarit por la Marina Armada, sigue perdiendo la batalla legal para evitar ser extraditado a los Estados Unidos.

      En esta ocasión, Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, desechó la demanda de amparo de quien fuera uno de los sucesores del extinto capo Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho" contra supuestas irregularidades durante la audiencia en la que se le notificó la solicitud de extradición.

      El michoacano se quejó el lunes pasado de que la diligencia celebrada el 1 de mayo de 2026, dentro del proceso de extradición en su contra, se realizó en estado de indefensión, incomunicación material y sin la presencia de su abogado particular de confianza.

      Además, acusó que le notificaron de manera verbal y de palabra respecto al inicio del plazo de 60 días en el proceso de extradición.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Sin embargo, en resolución del pasado martes, el juez Niño Jiménez resolvió desechar el amparo de Flores Silva y declinó seguir conociendo del asunto al carecer de competencia.

      Por lo que, el asunto se turnó al Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, mismo que aceptó competencia y validó lo resuelto por el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México.

      "Este Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México acepta la competencia declinada en términos de los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo y se avoca al conocimiento del presente juicio de amparo. CONVALIDACIÓN DE ACTUACIONES. De conformidad con el artículo 17, párrafo tercero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se convalidan las actuaciones realizadas por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca", resolvió.

      LEA TAMBIÉN

      EU amplía los cargos contra "El Jardinero"

      Ciudad de México.- Las autoridades estadounidenses ampliaron el jueves los cargos contra el capo mexicano Audias Flores Silva, el segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación, y lo acusaron de...

      Audias Flores Silva, exjefe regional CJNG en los estados de Zacatecas, Guerrero, Nayarit, Jalisco y Michoacán, continúa preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano en espera de que se defina su proceso de extradición a los Estados Unidos, país que lo requiere por delitos de tráfico de drogas y "lavado" de dinero.

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Desecha amparo para evitar extradición de El Jardinero
      Desecha amparo para evitar extradición de El Jardinero

      Desecha amparo para evitar extradición de "El Jardinero"

      SLP

      El Universal

      Audias Flores Silva continúa preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano

      Lo detienen tras ser citado para vender tarjetas Pokémon
      Lo detienen tras ser citado para vender tarjetas Pokémon

      Lo detienen tras ser citado para vender tarjetas Pokémon

      SLP

      El Universal

      La familia denuncia falta de información y trato inhumano tras la detención y traslado a Saltillo.

      Imprescriptibles, los cargos por caso ABC: SCJN
      Imprescriptibles, los cargos por caso ABC: SCJN

      "Imprescriptibles", los cargos por caso ABC: SCJN

      SLP

      El Universal

      Sergio Antonio Salazar, exdirector del IMSS, presentó amparo que fue rechazado

      Profeco recibe quejas por boletos y servicios en Mundial 2026
      Profeco recibe quejas por boletos y servicios en Mundial 2026

      Profeco recibe quejas por boletos y servicios en Mundial 2026

      SLP

      El Universal

      Profeco registró 36 quejas por fallas en la plataforma Vix y realizó 123 conciliaciones en aeropuertos del país.