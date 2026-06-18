Dr. Simi vs muñeca de "El Juego del Calamar"; video se vuelve viral

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La expectativa por el partido entre México y Corea del Sur en la Copa del Mundo 2026 no solo se vive en las canchas. A pocas horas del esperado encuentro, las redes sociales se han llenado de creatividad, memes y videos generados con inteligencia artificial que han convertido la previa del duelo en un fenómeno viral.

El enfrentamiento, que se disputará este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara, ha despertado la emoción de miles de aficionados. La Selección Mexicana llega motivada tras vencer 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural, mientras que Corea del Sur hizo lo propio al imponerse a Chequia, por lo que ambos equipos buscarán un triunfo que los acerque al liderato del Grupo A.

----México vs Corea del Sur revive recuerdos del Mundial de Rusia 2018

El choque entre mexicanos y surcoreanos también trae a la memoria uno de los encuentros más recordados por la afición Tricolor en los últimos años. La última vez que ambas selecciones se enfrentaron en una Copa del Mundo fue durante Rusia 2018, cuando México se impuso 2-1 gracias a las anotaciones de Carlos Vela y Javier "Chicharito" Hernández.

Aquel resultado dejó una huella especial entre los seguidores del Tricolor, por lo que el nuevo enfrentamiento ha generado una mezcla de ilusión, nerviosismo y confianza entre quienes esperan que el equipo nacional vuelva a salir con la victoria.

Dr. Simi y la muñeca de El Juego del Calamar protagonizan inesperado duelo viral

La tensión previa al partido ha llevado a los usuarios a buscar formas originales de expresar sus pronósticos. Una de las publicaciones que más atención ha captado fue compartida por "La Santi CDMX", que utilizó inteligencia artificial para recrear un peculiar partido de futbol.

En el video, el popular Dr. Simi, personaje emblemático de Farmacias Similares, aparece enfrentándose a la famosa muñeca de El Juego del Calamar, serie surcoreana que alcanzó fama mundial.

La grabación mezcla referencias culturales de ambos países y presenta una divertida batalla futbolística que rápidamente acumuló reproducciones, comentarios y compartidos.

La producción muestra incluso a reconocidos futbolistas defendiendo a sus respectivas selecciones. Entre ellos aparece el histórico guardameta Memo Ochoa, mientras el desenlace favorece al personaje mexicano, provocando reacciones entre los aficionados del Tri.

-----El Pato Merlín también se suma a la fiebre mundialista

Sin embargo, la creatividad de los usuarios no se detuvo ahí. Otro de los contenidos que ha ganado popularidad es un video generado con IA protagonizado por el Pato Merlín, el personaje viral que ha conquistado internet durante los últimos días.

En esta nueva versión, el pato aparece disputando un encuentro inspirado en el partido entre México y Corea del Sur, e incluso anota un gol para la Selección Mexicana. La escena ha sido celebrada por miles de usuarios, quienes continúan compartiendo contenido relacionado con la mascota no reconocida del Mundial.