Agobia la falta de agua a familias en Torreón

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Torreón, Coah.- Los 40 grados centígrados que golpean el asfalto de la calle no le impide a Berenice Alba Carrillo sentarse a las afueras de su casa junto a sus dos hijas en la colonia Mijares, en el poniente de Torreón, donde las fachadas de las viviendas son adornadas con tambos y tinas para rellenar el agua que llega a cuentagotas.

"Estar dentro de la casa es difícil porque no hay agua para los aires. Es lo que sufrimos, no les cae agua a los aires. El aire del ventilador está caliente. Sólo con minisplit, pero no tenemos", se queja Berenice.

Tras haber estado casi un mes sin servicio de agua potable, hace unos días finalmente les restablecieron el suministro. Berenice comenta que únicamente se los dejan una hora, a lo mucho una hora y media al día. Y en ese tiempo, en un día, apenas y alcanzó para llenar el tinaco.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, 202 mil 160 viviendas de Coahuila reciben agua cada tercer día.

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Esta crisis de agua ha derivado en un aumento en los reportes por fallas en el suministro.

Según datos del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón entregados a través de una solicitud de información, en el primer trimestre del año se recibieron 2 mil 932 reportes por fallas en el suministro de agua, un promedio de 32.5 reportes por día, cuando el promedio de 2023 y 2024 había sido de 25 reportes.