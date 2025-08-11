Medicinas para todos, reclaman durante marcha

Ciudad de México.- Como advirtieron, organizaciones de la sociedad civil y familias con pacientes oncológicos tomaron las calles de la Ciudad de México para exigir el abasto de medicamentos en todo el país.

Con osos de peluches y carteles con las frases: “Medicinas para todos” y “Salud digna, medicamentos para nuestros niños”, además de consignas como “No más mentiras, queremos medicinas”, avanzaron sobre Paseo de la Reforma de la capital.

Cientos de personas se reunieron en el Ángel de la Independencia para alistar consignas y pintar carteles a fin de exigir al gobierno compartir los comprobantes de las entregas de medicamentos en hospitales, y dar respuesta al desabasto, especialmente de medicamentos oncológicos.

“Suspendimos una marcha porque confiamos. Hoy (...) esa confianza se rompió. A un niño no se le debe de prometer nada que no le vayan a cumplir, porque todos esos niños hoy en los hospitales le demandan a la Presidenta que cumpla con los medicamentos que dice cada mes que ya van a llegar, la última oferta es del 15 al 20 de agosto. Al no tener garantías para que esto suceda, hoy estamos convocando a toda la sociedad a que se reúnan aquí”, enfatizó un activista durante la movilización.

“El cáncer NO espera”, “Necesitamos tratamientos”, “Exigimos salud de calidad”, “México, los niños con cáncer te necesitan”, se leyó en el enorme contingente que avanzó hacia el Zócalo con más consignas y la promesa de volver a tomar las calles.

“Queremos medicina. Este va a ser el grito. Sí, hay niños aquí presentes, igual [que en otros estados] (…) Hoy vamos a decir las cosas directo, sin pelos en la lengua, pero con educación, como nos enseñaron a todos en nuestras casas, para que se cumpla esa marcha pacífica, familiar, con la solidaridad a todas aquellas personas que hoy la están pasando mal sin medicamentos”, agregó el activista.

En los últimos meses, la asociación civil Nariz Roja A.C. había denunciado la falta de compromiso por parte de las autoridades, que en reuniones previas habían asegurado que el abasto ocurriría pronto, sobre todo en los hospitales infantiles de cáncer; sin embargo, hasta la fecha han obtenido largas.