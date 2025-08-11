Hallan 4 cuerpos en Navolato, Sin.

Navolato, Sin.- Cerca de las riberas del río Culiacán, en la jurisdicción de la sindicatura de San Pedro, Navolato, fueron localizados los cuerpos de cuatro personas, con impactos de bala y huellas de tortura; una de las víctimas es una mujer.

Las autoridades municipales de Navolato fueron notificadas que en la zona conocida en forma popular como El Acapulquito, cerca del río, tres hombres y una mujer habían sido privadas de la vida; al acudir al sitio, confirmaron los hechos.

Según los datos preliminares, las cuatro víctimas presentan disparos de armas de fuego en varias partes del cuerpo y la cabeza, además, ninguna de ellas portaba credenciales de identificación. Todas fueron trasladadas al Servicio Médico Forense (Semefo) para iniciar las primeras investigaciones y determinar sus identidades.

El hallazgo de estas cuatro personas muertas ocurre en el marco de 11 meses de violencia por la guerra entre dos grupos de la delincuencia organizada que ha dejado un saldo de mil 753 personas asesinadas. En este contexto, el gobernador del estado Rubén Rocha Moya, observó que aun cuando los hechos de violencia muestran una tendencia a la baja, los operativos con las fuerzas federales continúan.

Cabe señalar que, entre los operativos efectuados por personal militar este domingo, en el medio rural de los municipios de Cósala y Culiacán se localizó un laboratorio clandestino inactivo y áreas de concentración de químicos, donde se aseguró un reactor, dos centrifugadoras, cuatro quemadores, así como 675 litros de diversas sustancias y 3 mil 950 kilos de sosa cáustica.

El gobernador Rubén Rocha Moya dijo que no se puede bajar la guardia en el restablecimiento de la paz y la tranquilidad.

Comentó que las acciones conjuntas entre los tres niveles de gobierno van a continuar.