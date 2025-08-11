Rechazan migrantes propuesta del INM

Tapachula, Chis.- Integrantes de la caravana migrante Éxodo de justicia rechazaron la propuesta del Instituto Nacional de Migración (INM) de ser trasladados a un albergue de vuelta en Tapachula, mientras se resuelve la situación migratoria de cada uno de ellos.

La noche del sábado, personal del INM y del grupo de protección al migrante Beta Sur se reunió con los extranjeros en Escuintla, a unos 70 kilómetros de esta localidad.

Las personas en contexto de movilidad escucharon la propuesta. Previamente, las autoridades los censaron para conocer el tipo de trámite migratorio que realizaron, y la respuesta que brindarían una vez analizado cada caso.

“De acuerdo con la información que nos proporcionaron, se han estudiado los casos y sabemos que hay personas que pueden obtener un documento migratorio; se están analizando cada uno de los casos para ver de qué manera podemos atenderlos”, expuso el representante del Grupo Beta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Como Instituto Nacional de Migración podemos atender a las personas de acuerdo con la ley. Tenemos listos autobuses para trasladarlos a los albergues más cercanos para que ahí puedan hacer sus trámites que les corresponde”, resaltaron.

Los agentes migratorios explicaron a las personas en movimiento que se daría prioridad a quienes ya habían iniciado un trámite ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), así como a los que tuvieran hijos mexicanos y, por último, a los que no tuvieran ninguna gestión.

En otra reunión con la caravana migrante, la tarde de este domingo, los agentes migratorios les insistieron en regresar a Tapachula y ser trasladados a albergues porque muchos no tienen documentos que les permitan transitar por el país, pero otros sí aplican para realizar un trámite migratorio.

Sin embargo, hombres y mujeres rechazaron regresar y ser llevados a albergues; consideran que la intensión del INM es desmantelar la caravana, al apartarlos por grupos.

“Si nos quieren ayudar, sólo dennos un permiso para llegar a la CDMX o Monterrey; aquí donde estamos, no queremos ir a los albergues”, respondieron.