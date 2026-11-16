Alerta por influenza aviar en el zoológico de León

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León, Gto.- Tres gansos canadienses, dos patos silvestres y un zopilote murieron por influenza aviar en el Parque Zoológico de León (ZooLeón), informaron autoridades sanitarias.

Este sábado, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), confirmó la presencia del virus de influencia aviar en el Parque Zoológico de León.

El ZooLeón recibió los resultados oficiales de los análisis realizados a los ejemplares. La dependencia federal confirmó que las especies estudiadas dieron "positivo a influenza aviar".

En consecuencia, en el Parque Zoológico de León se activaron los protocolos sanitarios y se reforzaron las medidas de prevención y vigilancia para contener el virus.

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AVES DE PASO,

LAS CAUSANTES

La administración del zoológico de León atribuyó el contagio al arribo constante de aves migratorias.

"Debido a su amplia biodiversidad, ricos ecosistemas y cuerpos de agua, el Parque Zoológico de León funciona de manera natural como un refugio de paso que recibe constantemente aves silvestres externas y migratorias.

"Este entorno abierto es precisamente el motivo por el cual se originaron los contagios, ya que dichas poblaciones externas actúan como reservorios y vectores naturales del virus, con dinámicas de transmisión que escapan al control directo y a la operación habitual de la institución", aseguró la administración del zoológico.

En un comunicado, explicó que los días 7 y 9 de noviembre se registró la muerte de tres gansos canadienses, y con base en el procedimiento habitual de control, se les practicaron los análisis y necropsias correspondientes.

Ante una presentación epidemiológica singular, las muestras fueron remitidas al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

En tanto que el pasado 12 de noviembre se reportó el fallecimiento de dos patos silvestres y un zopilote.

"En protección de la fauna y de la población, el Parque Zoológico de León ha implementado de inmediato rigurosas medidas preventivas y de control sanitario en estrecha coordinación con Senasica", aseguró.

Entre esas medidas están el monitoreo, evaluación, recolección y captura preventiva de aves libres dentro del parque para su evaluación exhaustiva y observación clínica, con el fin de disminuir drásticamente el riesgo de diseminación.

En materia de bioseguridad, dijo, se realiza la aplicación de protocolos sanitarios reforzados por parte de todo el personal de cuidado animal.

A la vez, mencionó el recinto, se aplica la reducción y aislamiento total de las zonas de riesgo para de esta forma evitar cualquier contaminación cruzada.