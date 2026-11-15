Hallan a una mujer sin vida en una vivienda de Los Vergeles

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San Luis Potosí, SLP. Una mujer fue localizada sin vida dentro de un domicilio de la calle Vergel Tangamanga, en la colonia Los Vergeles, al norte de la capital potosina.

El reporte se recibió poco antes de las 22:00 horas, luego de que vecinos del sector escucharan disparos y alertaran a las autoridades. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal acudieron al lugar y aseguraron el área.

Agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias en el domicilio. La información inicial no precisa la causa de la muerte ni establece si está relacionada con los disparos que reportaron los vecinos.