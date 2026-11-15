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Detienen a seis tras disparos contra una casa en la Julián Carrillo

La Guardia Civil Estatal aseguró dos armas de fuego y varias dosis de droga

Por Redacción

Noviembre 15, 2026 10:07 p.m.
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Detienen a seis tras disparos contra una casa en la Julián Carrillo
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      San Luis Potosí, SLP. La Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a seis personas en la colonia Julián Carrillo, en la capital potosina, luego de que presuntamente dispararan contra una vivienda, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.

      Durante el operativo, los agentes aseguraron dos armas de fuego y varias dosis de droga. La dependencia no precisó el tipo ni la cantidad exacta de las sustancias, ni informó si hubo personas lesionadas por los disparos.

      Los agentes también ubicaron un segundo inmueble donde, según la corporación, podrían almacenarse drogas. El lugar quedó bajo resguardo mientras se realizan las gestiones para solicitar una orden de cateo.

      La corporación informó que las seis personas detenidas, junto con las armas y la droga aseguradas, serían puestas a disposición de la autoridad competente. Según información preliminar de la GCE, las personas detenidas podrían estar vinculadas con hechos recientes en la colonia Santa Fe, aunque el comunicado no especificó cuáles. La autoridad investigadora deberá esclarecer esa posible relación y determinar su situación jurídica.

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