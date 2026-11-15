¿Qué sabemos sobre los narcocorridos?

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- La reciente suspensión del concierto de Gabito Ballesteros en Querétaro y su posterior detención generaron una pregunta colectiva: ¿es ilegal cantar narcocorridos en México?, la respuesta no es tan sencilla, ya que, aunque no existe una ley federal que prohíba este género en el país, varios gobiernos estatales y municipales sí han establecido restricciones para impedir que en los espectáculos públicos se interpreten canciones que promuevan la violencia o hagan apología del delito.

Si bien, el género como tal no está prohibido en México; sí existen medidas que no son únicamente recomendaciones de las autoridades. En algunos lugares están respaldadas por decretos y reglamentos, por lo que, su incumplimiento puede provocar desde multas, suspensión de conciertos, hasta restricciones para futuras presentaciones.

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Uno de los ejemplos más recientes es Querétaro, donde el 18 de agosto de 2025 se publicó en el periódico oficial La Sombra de Arteaga, número 66, un decreto, emitido por el gobernador Mauricio Kuri González, que prohíbe interpretar o reproducir música que promueva la apología del delito y la violencia durante eventos públicos. Es decir, no se trata de una nueva ley aprobada por el Congreso Estatal, sino de un decreto emitido por el Poder Ejecutivo que establece una restricción para este tipo de espectáculos.-----¿Cuál es la diferencia entre las sanciones por interpretar narcocorridos?Aunque una sanción administrativa y una penal pueden tener su origen en la interpretación de canciones, no significan lo mismo ni tienen las mismas consecuencias.Por ejemplo, una sanción administrativa se presenta cuando un artista, empresario o promotor incumple las reglas establecidas para un espectáculo público. Por ejemplo, si un municipio prohíbe interpretar canciones que hagan apología del delito, la autoridad puede imponer una multa o suspender en ese momento la presentación. Estas medidas se aplican con base a los reglamentos locales y no significan que, como tal, el cantante haya cometido un delito.En cambio, una sanción penal, requiere que se acredite la comisión de un delito previsto en la legislación correspondiente. En algunos estados, como en Jalisco, la apología del delito ya está contemplada en el Código Penal, por lo que puede dar lugar a una investigación de la Fiscalía y eventualmente a un proceso judicial.El caso del cantante Gabito Ballesteros permite entender esta separación. Su concierto en la Feria de Querétaro fue suspendido el 13 de noviembre después de que, según los organizadores, interpretó dos canciones que no estaban autorizadas, entre ellas AMG.Posteriormente, el cantante fue detenido y presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, la investigación federal estuvo relacionada con la presunta portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como con hechos de desobediencia y resistencia de particulares, no con un procedimiento penal por interpretar narcocorridos.-----¿Qué otros artistas han sido sancionados por cantar narcocorridos en México?El caso de Gabito Ballesteros no es el primero en México. Durante los últimos años, distintas agrupaciones y cantantes de música regional mexicana han recibido multas, enfrentado investigaciones o visto suspendidas sus presentaciones por interpretar canciones consideradas apología del delito.-----Los Alegres del BarrancoOcurrió en Jalisco durante el año 2025. La agrupación fue investigada después de proyectar imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como "el Mencho", durante un concierto realizado el 29 de marzo en el Auditorio Telmex, en Zapopan.En mayo, cuatro de los integrantes del grupo, su representante y su promotor fueron vinculados a proceso por presunta apología del delito. Cada uno tuvo que presentar una garantía económica de 300 mil pesos mexicanos, equivalente a 1.8 millones de pesos en conjunto.Posteriormente, en junio, un juez autorizó la suspensión condicional del proceso durante seis meses, bajo distintas condiciones, entre ellas una reparación del daño de 300 mil pesos en total. Esta decisión no constituyó una sentencia condenatoria.-----Junior HEn octubre de 2025, el cantante fue multado con aproximadamente 33 mil pesos por interpretar la canción "El azul" durante su presentación en las Fiestas de Octubre, en Zapopan, Jalisco.El cantante también enfrenta restricciones para presentarse nuevamente en el municipio y compareció ante la Fiscalía estatal en noviembre de ese mismo año, como parte de una investigación por presunta apología del delito. El cantante ofreció disculpas públicas por lo ocurrido.-----Los Tucanes de TijuanaLa agrupación enfrentó una sanción económica de 735 mil 410 pesos mexicanos después de su presentación del 31 de mayo de 2025 en la Feria de Santa Rita, en Chihuahua.De acuerdo con el Gobierno municipal, de las 37 canciones interpretadas, 12 contenían referencias consideradas apología del delito o alusiones a personas vinculadas con actividades ilícitas. La autoridad hizo efectiva una garantía equivalente a 6 mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 735 mil 410 pesos al valor vigente en mayo de 2025, depósito que la agrupación había entregado previamente a la realización del espectáculo. Tras ejecutarse la medida, dichos recursos ingresaron de forma definitiva a las arcas municipales.-----Fuerza RegidaDurante 2024, la agrupación también enfrentó una multa superior a 700 mil pesos en Chihuahua, después de interpretar canciones consideradas apología del delito durante su participación en la Feria de Santa Rita.-----Gerardo OrtizEn octubre de 2023, el cantante recibió una multa de 705 mil 432 pesos por interpretar narcocorridos durante la feria ganadera Expogan, en Chihuahua. Entre las canciones señaladas estuvieron Dámaso, Palma Salazar y Aerolínea Carrillo.El intérprete también cuenta con un antecedente judicial de 2016, cuando fue detenido en Jalisco por una investigación relacionada con el video musical Fuiste mía, señalado por su representación de violencia contra una mujer. A diferencia de la multa de Chihuahua, aquel procedimiento no surgió de un concierto.