Pago triple para trabajadores que laboren el 16 de noviembre en México

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- El descanso obligatorio correspondiente a la conmemoración de la Revolución Mexicana genera dudas recurrentes entre la ciudadanía mexicana respecto a las obligaciones patronales, los derechos salariales y la operatividad de los servicios financieros durante las fechas cívicas.

Con el objetivo de brindar claridad jurídica y operativa a los trabajadores y usuarios del sistema financiero, diversas instancias oficiales y plataformas especializadas detallan los lineamientos vigentes que rigen la jornada de este lunes 16 de noviembre en todo el territorio nacional.

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La legislación laboral mexicana establece directrices claras y estrictas para proteger los derechos económicos de los trabajadores que prestan sus servicios en jornadas consideradas de descanso obligatorio por el calendario oficial. De acuerdo con el con La Ley Federal del Trabajo, el artículo 75 determina que los empleados que deban acudir a sus centros laborales tienen el derecho irrenunciable de recibir un pago triple por su jornada.Esta compensación económica consiste en el abono del salario diario ordinario que corresponde al trabajador por el descanso obligatorio, más un salario doble adicional por el servicio efectivamente prestado durante esa fecha (lo que equivale a percibir tres días de sueldo en total).Según información difundida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de sus canales institucionales de orientación laboral, el patrón y los trabajadores deben determinar previamente el número de empleados que resulta indispensable para cubrir las operaciones de la empresa.Asimismo, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo enfatiza en sus guías de derechos laborales que esta remuneración extraordinaria aplica sin excepción para todos los trabajadores regidos bajo el apartado A del artículo 123 constitucional, garantizando así una retribución justa frente a la prestación de servicios en fechas conmemorativas de carácter nacional.La operatividad del sector bancario en México experimenta modificaciones temporales durante este lunes festivo debido al calendario oficial de días inhábiles. Según las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (institución encargada de supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano), las sucursales bancarias tradicionales permanecen cerradas al público en general durante toda la jornada, y las actividades financieras presenciales se reanudan de forma habitual el martes 17 de noviembre.No obstante, la Asociación de Bancos de México señala excepciones relevantes para los usuarios que requieren realizar trámites en ventanilla o recibir atención personalizada.Las sucursales bancarias ubicadas dentro de almacenes comerciales y supermercados abren sus puertas al público en sus horarios habituales, a pesar de tratarse de un día festivo oficial.Adicionalmente, la infraestructura tecnológica y de autoservicio de las instituciones financieras opera con normalidad y sin interrupciones; los clientes disponen de una red nacional superior a los 64 mil cajeros automáticos, la red de corresponsales bancarios en establecimientos autorizados, así como los servicios de banca digital, banca electrónica y atención telefónica, los cuales funcionan de manera continua las veinticuatro horas del día para realizar transferencias, pagos y consultas de saldo.