Donovan Carrillo termina quinto en Skate America 2026 con marca personal

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- Cuando Donovan Carrillo concluyó su presentación en el ISU Grand Prix Skate America 2026, una sonrisa apareció de inmediato en su rostro. Mientras recibía la ovación del público y observaba varias banderas mexicanas ondear en las gradas, el tapatío sabía que había entregado una de las mejores actuaciones de su carrera sobre el hielo.

El mexicano firmó una destacada participación al acumular 240.38 puntos totales, resultado de los 86.49 puntos obtenidos en el programa corto y los 153.89 registrados en el programa libre. La suma no solo le permitió ubicarse entre los mejores competidores del certamen, sino que también representó una nueva marca personal, confirmando el crecimiento que ha mostrado durante el último ciclo olímpico.

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Carrillo, quien se ha convertido en el principal impulsor del patinaje artístico en México y trabaja constantemente para acercar la disciplina a niños y jóvenes del país, finalizó en la quinta posición, quedándose a poco más de ocho puntos de los lugares de podio en una competencia de altísimo nivel.El triunfo correspondió al estadounidense Ilia Malinin, quien se quedó con la medalla de oro al registrar 284.31 unidades. La plata fue para el italiano Daniel Grassl, con 274.73 puntos, mientras que el israelí Tamir Kuperman completó el podio con 248.55 unidades.Tras su actuación en Washington, Donovan continuará trabajando en el perfeccionamiento de sus programas con la mira puesta en sus próximos compromisos internacionales. En el corto plazo, el jalisciense regresará a Guadalajara para participar en una exhibición organizada por PASSIO, iniciativa con la que busca compartir su pasión por el patinaje artístico e inspirar a nuevas generaciones de atletas mexicanos.