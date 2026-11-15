"Raptor", responsable de multihomicidio a panadería en 2025

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en Guadalajara, Jalisco, a Giancarlo Carrillo Contreras, alias "Raptor" o "Lucifer", originario de Colima, es identificado como presunto jefe de sicarios y encargado del grupo Tropas de Alto Impacto (TAI), vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en Colima.

También es identificado como generador de violencia de segundo nivel.

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Carrillo Contreras es señalado como presunto autor intelectual de hechos de multihomicidio relacionados con la panadería "El Pichón" en la colonia Placetas en Colima el 2 de septiembre del 2025 y el 14 de abril del 2026.El 4 de mayo de 2022 ingresó al CERESO de Colima por homicidio calificado en grado de tentativa. El 9 de mayo de ese año fue vinculado a proceso y el 27 de marzo de 2025 egresó bajo condena condicional.Además, cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado en grado de tentativa, librada el 10 de octubre de 2025 por el Juzgado Primero Penal de Colima, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.Los trabajos de inteligencia y la coordinación interinstitucional permitieron recabar información para su localización, por lo que se desplegó un operativo y la Policía Municipal de Tlaquepaque actuó de manera profesional al resistir amenazas y soborno en lo que llegaban el apoyo de refuerzo.El Gabinete de Seguridad informó que al hoy detenido le fueron leídos sus derechos, puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.En este operativo también participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), por conducto de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la SSPC de Colima y la Policía Municipal de Tlaquepaque.El Gabinete de Seguridad resaltó que esta acción contribuye a debilitar la estructura de mando de los grupos delictivos y representa un avance para llevar ante la justicia a quienes presuntamente han participado en hechos de violencia contra la población.Las instituciones refrendaron su compromiso de sumar capacidades de inteligencia, investigación y operación para fortalecer la seguridad en Colima y Jalisco.