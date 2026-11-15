Choca contra un árbol en Salvador Nava y resulta lesionado

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San Luis Potosí, SLP. Un conductor resultó lesionado al chocar su automóvil contra un árbol en la avenida Salvador Nava Martínez, a la altura de la calle Revolución, en la colonia El Paseo.

El automovilista circulaba por los carriles centrales en dirección al poniente a bordo de un Chevrolet Aveo gris. Al llegar a la altura de la calle Revolución, perdió el control y el vehículo se desvió hacia la derecha hasta chocar contra el árbol.

Paramédicos acudieron al lugar y, tras valorar al conductor, determinaron que no requería traslado a un hospital. Elementos de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal tomaron conocimiento del accidente.

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