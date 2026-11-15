Muere Miguel Ángel Félix Gallardo, "El Jefe de Jefes"

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- Miguel Ángel Félix Gallardo, mejor conocido como "El Jefe de Jefes" fue considerado como unos de los más grandes y ser el primer distribuidor de cocaína a Estados Unidos, además de líder del "Cártel de Guadalajara".

Nacido en 1946 en Culiacán, Sinaloa, el también apodado como "El Padrino" formó parte de la extinta Policía Judicial Federal cuando era joven.

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Asimismo, se desempeñó como escolta de los hijos del exgobernador de Sinaloa, Rodolfo Sánchez Celis, quien dirigió la entidad de 1963 a 1968.Fue apadrinado por Pedro Avilés Pérez, quien comandó el tráfico de marihuana y heroína al país de Norteamérica en la década de los 70 y 80.Félix Gallardo logró presuntamente tejer alianzas con el violento líder del cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria y con el criminal hondureño, Ramón Matta Ballesteros.A sus 43 años de edad, "El Jefe de Jefes" causó revuelo entre distintos cuerpos policiales, una vez que se sabía de su presencia en ciudades como Culiacán, Guadalajara, Tijuana, Tegucigalpa y Medellín.El 8 de abril de 1989, Félix Gallardo fue detenido en una de sus residencias en Guadalajara, siendo sentenciado a 40 años de prisión en el 2003.Además, en el 2017, mientras cumplía su condena, fue sentenciado a otros 37 años en la cárcel debido al homicidio del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena en 1985.En el 2023, le fue concedida al exlíder criminal prisión domiciliaria, quien permanecía en el penal de "Puente Grande" en Jalisco, debido a complicaciones en su salud, sin embargo, hasta el 2026, su traslado no se había concretado por la falta de un dispositivo de monitoreo que las autoridades consideren adecuado.Hace apenas dos días, fue reportado el traslado del narcotraficante de actualmente 80 años a un hospital privado en Guadalajara tras presentar bajos niveles de oxigenación en la sangre, alteración del estado de conciencia y desorientación.El exlíder criminal padecía enfermedades crónicas, así como la perdida de la vista y oído, por lo que en el 2023, comentó: "Mi salud es pésima, mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol".