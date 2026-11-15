Gal Gadot critica antisemitismo en evento en Ciudad de México

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Gal Gadot se mostró conmovida, en un evento público reciente, en el que hizo referencia al rechazo generalizado que ha obtenido la comunidad judía, tras la invasión militar israelí a la Franja de Gaza. Para la actriz, se trata de un acto de antisemitismo el que, afirma, está normalizándose; sus declaraciones le han valido cientos de críticas en redes sociales.

El conflicto armado de Israel ha provocado el genocidio de gran parte de la población civil palestina; desde inicios de la guerra, el 7 de octubre de 2023, se ha registrado el deceso de alrededor de 74 mil 643 personas, que habitan en la Franja de Gaza, motivo por el que el discurso de Gadot, el cual, tuvo lugar el pasado 11 de noviembre, ha causado indignación.

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Durante su participación en la entrega del Premio Humanitario, del Centro Simon Wiesenthal, a Ynon Kreiz, el co-director ejecutivo de Skydance, Gadot destacó la valentía del empresario israelí/británico, quien ha defendido a la comunidad judía persistentemente, pese al rechazo que ha recibido, ya que su amparo es interpretado como un acto de índole sionista."Lo que me da esperanza es que hay personas como Ynon que no flaquean, él sigue haciendo lo que siempre ha hecho, se mantiene firme, lucha contra el antisemitismo, aporta su profunda convicción y pasión a esa lucha, él lidera", señaló.Y, visiblemente emocionada, habló del rechazo que ha recibido la comunidad judía, rechazo que Gadot considera que es un acto antisemita, el cual asegura que ha impulsado el prejuicio y el odio de forma tal que, parezca normal rechazar abiertamente a una persona por su creencia y cultura."Me asusta la rapidez con la que se está propagando el odio hacia los judíos y, la franqueza con la que se expresa y se acepta, desde la masacre del 7 de octubre y, la guerra que le siguió, me he preguntado hasta dónde puede llegar esto, si la gente se acostumbra a oír y ver el odio y mira hacia otro lado, ¿dónde acabará todo esto?".Días después de su aparición en el evento, celebrado en el Beverly Wilshire Hotel, las declaraciones de Gadot se viralizaron y provocaron el disgusto de internautas, que señalan que la actriz no debería equiparar la gravedad que supone la muerte de cientos de miles de personas, como un acto genocida, al rechazo que ha recibido por el público, desde que ha hecho públicas sus posturas políticas.